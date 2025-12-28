رحيل المخرج داوود عبد السيد عن 79 عاماً

نعت ⁠نقابة المهن السينمائية في مصر وعدد من الفنانين والمثقفين وصناع السينما المخرج داوود عبد السيد، الذي توفي، أمس، عن عمر ناهز 79 عاماً.

وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في بيان: «إن السينما المصرية فقدت قامة ⁠فنية كبيرة استطاعت أن تحول الشاشة إلى مساحة للتفكير وطرح الأسئلة الكبرى، وأن تعبر بصدق عن هموم الإنسان والمجتمع».

ولد عبد ⁠السيد في القاهرة عام 1946، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1967 قبل أن يلتحق بمؤسسة السينما.

بدأ مشواره مساعداً للإخراج ​في أفلام منها «أوهام الحب» مع ممدوح ​شكري، و«الأرض» ​مع يوسف شاهين، وأخرج عدداً من الأفلام التسجيلية، مثل «وصية رجل حكيم في شؤون ⁠القرية والتعليم»، و«العمل في الحقل».

قدم أول أفلامه الروائية الطويلة «الصعاليك» عام 1985 من بطولة نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، ​لتتوالى أعماله ​السينمائية التي تناولت حياة المهمشين والطبقات الاجتماعية الهشة، مثل «البحث عن سيد مرزوق»، و«سارق الفرح»، و«أرض الخوف»، و«مواطن ومخبر وحرامي»، و«قدرات غير عادية». شكل فيلمه «الكيت كات» من بطولة محمود عبدالعزيز وشريف منير وأمينة رزق، المأخوذ عن رواية «مالك ‍الحزين» للكاتب إبراهيم أصلان، أيقونة أعماله السينمائية، وحصد الكثير من الجوائز.

ونال جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية عام 2012، وجائزة النيل في الفنون عام 2022.