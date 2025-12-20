وفاة الممثلة المصرية سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عاماً

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، أمس، الممثلة سمية الألفي، التي توفيت عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

كما نعاها وزير الثقافة ⁠أحمد فؤاد هنو في بيان قائلاً: «كانت من الفنانات اللاتي قدمن مسيرة فنية متميزة، وأسهمت ⁠بأعمالها المتنوعة في إثراء المشهد الفني المصري، ونجحت في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور، من خلال ما ​قدمته من أدوار مختلفة».

والراحلة ​هي أرملة الممثل ​فاروق الفيشاوي (1952-2019)، ووالدة الممثل أحمد ‌الفيشاوي،

وولدت في ‌يوليو ⁠ 1953، وتخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبدأت مشوارها الفني في حقبة السبعينيات، من ​خلال التلفزيون ​والمسرح ثم السينما.

قدمت مسلسلات (رحلة المليون) و(الحب والصبار) و(الراية ‍البيضا) و(ليالي الحلمية) و(بوابة الحلواني) و(العطار والسبع بنات)، إلى جانب العديد من السهرات التلفزيونية.

وشاركت في أفلام (المجهول) ‍و(علي بيه مظهر و40 حرامي) و(حد السيف) و(نوع من الرجال) و(القرداتي) و(إلى أين تأخذني هذه الطفلة).