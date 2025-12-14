12 فناناً يرسمون جداريات «لاجوس.. مدينة الأحلام»

تحولت شوارع مدينة لاجوس الصاخبة في نيجيريا إلى معرض لرسوم الجرافيتي الجريئة والنابضة بالحياة، مع استضافة المدينة لأول مهرجان لفن الشارع.

يشارك في فعالية «لاجوس الأسطورية: مدينة الأحلام»، 12 فناناً، هم تسعة من نيجيريا وثلاثة من دول أخرى، يرسمون أعمالاً كبيرة الحجم على الجدران في أنحاء المدينة. ويقول المنظمون إن الهدف هو جعل الفن في متناول الجميع وإلهام التغيير الاجتماعي.

وقال أحد المنظمين ويدعى أوسا سيفين: «نؤمن بأن الفن ينبغي ألا يقتصر على صالات العرض والمتاحف». وأضاف: «يسمح الفن العام للناس بالتفاعل مع الإبداع في محيطهم اليومي. يتعلق الأمر بمنح الأمل وإظهار ما يمكن أن يفعله الفن لتشكيل المجتمع». وقال الفنان الليتواني أندريه أدنو، إن لوحته الجدارية (إيقاع لاجوس) تعكس حيوية المدينة.

وركز الفنان المحلي إتش.كيه لوكس، على موضوعي الوحدة والهجرة، مصوراً لاجوس كبوتقة تنصهر فيها الأعراق والطموحات.

وقال: «لاجوس هي المكان الذي يأتي إليه الناس لملاحقة الأحلام.. يظهر عملي الفني التآزر والصخب اللذين يميزان هذه المدينة».