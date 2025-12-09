أسبوع دبي للتصميم.. منصة تبرز المواهب الشابة وترسم طريق النجاح

أكد مشاركون في أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، أن الحدث يمثل بالنسبة للمصممين الشباب فرصة ثمينة لترسيخ تجاربهم وأسمائهم في قطاع التصميم، وبناء شراكات جديدة، والاحتكاك بأصحاب الخبرة في المجال، ومنصة لصنع قصص نجاح مهنية.

وتحدثت المصممة حصة الكندي، حول أهمية أسبوع دبي للتصميم بالنسبة للمبدعين الشباب، كمنصة تتيح لهم تقديم أنفسهم وأفكارهم. وتابعت: «أقدم في المعرض مشاركة بعنوان «لمّة»، وذلك بالإشارة إلى «اللمة» الإماراتية، حيث اجتماع الأهل والأقارب في جلسات مليئة بالقصص والحكايات والأحاديث في أجواء من المودة».

وأضافت: «من الأحاديث الكثيرة التي كانت تدور في اللمة مع عائلتي، كانت عمتي تحدثني عن حياتها في الشندغة قديماً، وكان هذا مهماً بالنسبة لي لأننا جميعاً كنا نعيش في الشندغة، أنا نفسي لم أدرك تلك المرحلة، لذلك كنت كلما سمعت قصصاً حول هذه المنطقة أدونها. ومن هذه القصص، واحدة روتها لي عمتي وتصف فيها كيف كانت تلعب بـ«الشيلة»، كانت تسير إلى جوار الخور، وتضع «الشيلة» في الماء ثم ترفعها، هذا المشهد علق في ذهني، وبالذات لحظة رفع «الشيلة» من الماء، وهذه اللحظة جسدتها في لوحة، وقد استخدمت فيها مكونات طبيعية من البيئة المحلية، وعلى وجه التحديد سعف النخيل».

متحرك وثابت

من جهتها أكدت تسنيم النبهاني، وهي معمارية ومصممة متعددة المجالات، وتشارك لأول مرة في الحدث، أن أسبوع دبي للتصميم يصقل المهارات ويعزز الخبرات.

وقالت: «تأتي مشاركتي تحت عنوان «بين وبين»، وهي مكونة من طاولة ومرايا. والفكرة من هذا التصميم هو استكشاف العلاقة الجدلية بين المتحرك والثابت، فهو تصميم ثابت، ولكنه يبدو كأنما هو متحرك واستوحيت فكرته من الطبيعة في دول الخليج العربي. وهنا، يمكن ملاحظة أن أمواج البحر والناس الذين يسيرون على الشاطئ يمثلون المتحرك، بينما الجبال هي الثابت، وحاولت أن أصور هذه العلاقة كحوارية، واستخدمت في هذا مواد طبيعية مستدامة، من مخلفات شجرة النخيل».

تراث وإرث

وأشار جاسم النقبي، مصمم متعدد الاختصاصات، أسس الاستوديو الخاص به منذ عامين تحت اسم «تقسيم»، إلى أن أسبوع دبي للتصميم منصة ملهمة للشباب.

وقال: «أحببت أن أشارك بقطعة اسمها «هيلة» لها علاقة بالذهب الإماراتي، خصوصاً وأننا نشأنا على عبارة «الذهب زينة وخزينة»، التي تجسد كيف أن جداتنا ورثن مجوهرات الذهب إلى أمهاتنا، وأمهاتنا ورثنه لأخواتنا، وهن بدورهن سيورثنه إلى بناتهن، وسعيت في عملي إلى تقديم هذا «الإرث» ممزوجاً بـ«التراث» المتمثل بتقاليد التعامل مع الذهب والزينة عموماً، كمنتج في صورة صندوق مجوهرات، وبما أن خلفيتي تعود إلى عالم التصميم أحببت أن أقدم قطعة من عنصر واحد يقوم على التدوير، وذلك لارتباط الدائرة بالذهب الإماراتي».

عمل مشترك

في الجانب الآخر، تشترك حنان رفيعي، مصممة، مع زميلتها آمنة الشامسي في عمل مشترك هو تصميم على شكل كرسي عرضته في أسبوع دبي للتصميم، مؤكدة أهمية الحدث بالنسبة للمصممين، وقالت: «فكرة العمل مستلهمة من طبيعة الحياة في الإمارات قديماً، وتحديداً من يوميات الغوص، حيث كان الرجال يغيبون في البحر لأشهر، بينما عوائلهم تنتظرهم، وسط هواجس الفقد، فرحلة الغوص تنطوي على أخطار كثيرة، ولهذا فإن الكرسي يمثل حالة الانتظار القلق، وهو هنا كرسي غير مريح، لأن الانتظار من هذا النوع هو غير مريح بطبيعته».

من جانبها، قالت المصممة آمنة الشامسي: «أتشارك مع زميلتي في هذا التصميم بكل مدلولاته التي توظف التراث الإماراتي، إنما نحن نسعى في جهودنا في الأصل إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات عملية قابلة للاستخدام في الحياة اليومية».

وتابعت: «هذه ثالث مشاركة لنا في معرض دبي للتصميم، ويسعدنا ذلك، لأن هذا المعرض يعتبر الحدث الأهم للمصممين، لا سيما أنه يتيح لنا الاحتكاك بشركات عالمية، وهذا يتيح لنا الاطلاع على الخبرات الأخرى في مجالنا، كما يوفر لنا طلبات وحجوزات، والأهم أن المعرض يضمن أن نكون معروفين في وسطنا المهني ومجالنا الإبداعي».