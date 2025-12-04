الأديب علي الحميري يترجّل عن 77 عاماً تاركاً لحن التراث وحيداً

توفي، أمس، الكاتب الإماراتي علي الحميري، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عاماً، مخلفاً مسيرة إبداعية أدبية حافلة بالثراء والتنوع، جوهرها صون التراث وقيم المكان.

وهو أحد الرموز الأدبية المهمة التي أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي وإثراء المكتبة العربية.

ونعى اتحاد كتَّاب وأدباء الإمارات الأديب الراحل في بيان عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أمس، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، المغفور له بإذنه تعالى عضو الاتحاد القاص والكاتب الإماراتي علي الحميري الذي وافته المنية اليوم 3 ديسمبر 2025.

نسأل الله أن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون»».

وقال الكاتب علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، في تصريح لـ«البيان»: «غيَّب الموت الكاتب والأديب الإماراتي علي الحميري، الذي يشكّل رحيله خسارة للساحة الأدبية الإماراتية، وفقدان صوت روائي وقاصّ تنبض كتاباته بالصدق والحنين إلى الجذور»، مؤكداً أن الحميري كان، طوال مسيرته، كاتباً يسجّل ذاكرة مجتمع كامل من خلال مجموعاته القصصية، وروايته التي تسعى لتوثيق حياة شعوب الخليج قبل التحولات الحضرية والاجتماعية.

وأوضح الهاملي أن الحميري آمن بأن الكتابة أمانة، كما عبَّر عنها في إحدى المقابلات التي أجريت معه، وأن على الكاتب أن يكون مخلصاً لرسالته، لا يساير تقلبات الموضة أو يسعى للشهرة الفارغة، مشيراً إلى أن هذه النزاهة الإبداعية كانت جوهر أسلوبه الذي تميز بسرد هادئ، متأمل، يستحضر الأحاسيس والعلاقات الاجتماعية بعين رصينة، لا ببهجة سطحية أو تزييف رومانسي.

ونوَّه بأن الحميري كان أحد الذين أسهموا في بنية ثقافية وطنية عبر عضويته في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ أواخر التسعينيات، مشاركاً بنشاط في نشر القصص والرواية الإماراتية، وداعماً لكتّاب شباب يسعون لإيجاد مكان لهم بين المكتوب والواقع، مضيفاً: «بمغادرته، تُغلق صفحة من تاريخ أديب إماراتي احتفى بالذاكرة الشعبية، وبنى جسوراً بين الماضي والحاضر، وقدر الألفة بين الإنسان ومحيطه، وبين الحكاية والحياة.

رحم الله الكاتب علي الحميري رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، «إنّا لله وإنّا إليه راجعون»».

1948

لم يكن الحميري مجرد كاتب، بل كان فارساً من فرسان الكلمة، الذين نذروا حياتهم لخدمة الأدب والثقافة، تاركاً خلفه إرثاً أدبياً غنياً سيبقى منارة للأجيال القادمة.

وُلد علي الحميري عام 1948، ونهل من معين التراث الشعبي الإماراتي الأصيل، متأثراً بحكايات الجدات التي علّمتْه الإيمان والمحبة والجمال، شكّلت هذه الجذور العميقة في البيئة المحلية الأساس الصلب لأعماله الأدبية، وجعلت كتاباته تتسم بالصدق والعفوية والقرب من نبض المجتمع الإماراتي.

كان الحميري عضواً فاعلاً في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من المجموعات القصصية والروايات التي حظيت بتقدير النقاد والقراء على حد سواء، ومن أبرز أعماله: «قزم وعملاق»، «الداسيات»، «ذرة فوق شفة»، «أميرة حي الجبل»، «خربشات على أديم الكثبان».

وأسهمت أعمال الحميري في تشكيل ملامح القصة القصيرة والرواية في الإمارات؛ إذ كان صوته الأدبي مميزاً، ويعبّر عن مجتمعه بلغة أدبية رفيعة، ويرصد التحولات الاجتماعية والثقافية التي مرت بها الدولة، من مرحلة الغوص والحياة البسيطة إلى زمن الحداثة والتطور، ولم تكن كتاباته مجرد سرد للأحداث، بل كانت تأملاً عميقاً في النفس البشرية والهوية المحلية.

إنسانية دافئة

امتلك الحميري قدرة فريدة على مزج الواقع بالخيال، والتاريخ بالمعاصرة، ما أغنى المشهد الثقافي الإماراتي وقدم نموذجاً يحتذى به للأدباء الشباب، وإلى جانب إسهاماته الأدبية، تمتع بشخصية إنسانية دافئة، وكان محباً للناس والحياة، ومدافعاً صلباً عن القضايا الثقافية والوطنية، وكان حضوره مؤثراً في الفعاليات والندوات الثقافية، كما كان دائماً داعياً إلى الحفاظ على التراث والقيم الأصيلة.

آمن الحميري بأن المعرفة هي نتاج ما نسمع ونرى ونقرأ، وأثمر هذا الإيمان إرثاً أدبياً ذا بصمة فريدة تتسم بالعمق الأدبي، فتميزت تجربته بـالجرأة ورفض البقاء في المحلية فحسب، فاتسعت رؤيته لتشمل وجوه الناس في المجتمعات والأمم المختلفة، وتمتع بقدرة نادرة على الدخول إلى الشخصية مهما كانت بيئتها، ليسبر أغوارها وينسج عالماً متكاملاً، ويجسّد لوحدة التجربة الإنسانية.

لقد غادر علي الحميري دنيانا، لكنه لم يغادر الذاكرة الأدبية؛ فهو باقٍ بفضل قصصه التي قفزت من حدود الجغرافيا إلى فضاء الإنسانية المتجانسة، شاهداً على أن الكاتب الحقيقي هو من يستلهم الجمال من حكايات الماضي، وينسج منها عوالم للمستقبل.