مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية يسلط الضوء على تحديات الهجرة

يواصل مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية عروضه الحية من قلب الشندغة التراثية، واستضاف العرض المسرحي «سائر»، الذي قدمه مسرح خورفكان للفنون، أول من أمس، ويناقش العرض تفكير الشباب العربي في السفر والهجرة لتغيير أحوالهم إلى الأفضل.

وجاءت مسرحية «سائر» بمثابة رحلة داخلية للإنسان، حيث تطرح أسئلة عديدة أبرزها: «هل نرحل لأن العالم يضيق بنا أم لأننا نضيق بأنفسنا؟».

وتحولت خلال العرض خشبة المسرح إلى ذاكرة مليئة بالخوف والحنين والرفض والقرارات المؤجلة.

تجربة أولى

والمسرحية من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج عبدالعزيز حبيب، وبطولة كل من: حمدي حجيرة، ووئام عطا، وعلياء يسري، وحسين الأحمد، وسكينة بنشقرون، والاستعراضيين: هشام هشام، وخالد محمد، ورانيا أمين، وجودي غسان، والإشراف العام لعادل الجوهري.

وأكد عبدالعزيز حبيب، مخرج المسرحية، أن هذه هي تجربته الأولى في الإخراج، مشيراً إلى أنها تجربة صعبة جداً ومليئة بالمشاعر، وقال: «اكتشفت أنه كي تكون مخرجاً ناجحاً يجب أن تكون ملماً بكل أساسيات التمثيل، وسبق لك أن وقفت على المسرح، فهذا من شأنه أن يمدك بالعديد من الأدوات، التي تساعد على إبراز العمل بصورة أفضل كونك تستوعب الممثلين وأدوارهم ومشاعرهم، وتعرف ما معنى أن تكون في مكانهم».

وحول بساطة السينوغرافيا على المسرح، أكد أن رؤيته كانت بسيطة تتمثل في العديد من حقائب السفر الموزعة على المسرح، والتي تتحرك مع الممثلين حسب الدور، مشيراً إلى أن العرض يناقش قضية شبابية وهي التفكير في الهجرة أو الرحيل لتغيير أحوالهم إلى الأفضل وتحقيق واقع أجمل مما يعيشونه، لافتاً إلى أن كل حقيبة على المسرح تمثل قصة، فهي ليست بمثابة ديكور بل كل منها تمثل شخصية بأكملها.

وأضاف: «أتمنى لمهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية أن يستمر إلى مئات الأعوام المقبلة، لأنه يمنح الشباب فرصتهم لإظهار مواهبهم الحقيقية بشكل واقعي ملموس، وأن يتعلموا على أرض الواقع، ويلتقوا بأهل الخبرة والمواهب، ويستفيدوا من نصائحهم، داعياً كل الشباب الموهوبين للمشاركة في المهرجان دون تردد وعدم إضاعة هذه الفرصة».

حياة أفضل

من جهته، أكد الممثل حمدي حجيرة بطل القصة أن شخصيته في المسرحية لا تختلف عن حقيقته كونه مغترباً أتى من سوريا للإمارات، ليحقق ما يطمح إليه، ويبحث عن حياة أفضل، مبيناً أن هذه الحالة يعيشها أغلب الشباب الذين يبحثون عن تحقيق أحلامهم.

وأضاف: «المسرح يكون أحياناً رمزياً، وفي أغلب الأحيان يناقش قضايا وقضايا مهمة، وهو هنا يمثل مشكلة من المشاكل التي تؤرق الشباب، وهذا ما يتعين على المسرح أن يقوم به فإذا لم يناقش المسرح هموم الشباب فمن سيفعل ذلك».