«سمرة».. عرض مسرحي كوميدي يروي حكاية فرقة فنية شعبية

حظي جمهور منطقة العين الخضراء، مساء السبت، بفرصة الاستمتاع بمشاهدة العرض المسرحي «سمرة»، الذي استضافته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في بيت محمد بن خليفة. و«سمرة» من تأليف وإخراج الفنان الإماراتي مرعي الحليان، ويروي العرض المسرحي قصة فرقة موسيقية تتلقى دعوة للمشاركة في منتدى دولي، لتقديم عرض أمام جمهور عالمي، إلا أنه قبل موعد الحفل يتم الإعلان عن إلغاء مشاركة الفرقة، التي تواجه حالة إحباط، ويبدأون باستخدام الغناء للتعبير عن أنفسهم.

شارك في العرض كل من الفنانين: سالم العيان، ودلال، وخميس اليماحي، وبدر البلوشي، وحمدان الهنداسي، ومساعد المخرج عبدالله بوشامس، في حين تولى عبدالله الحمادي إدارة الإنتاج.

وقال الفنان الإماراتي مرعي الحليان لـ«البيان»: «يتسم العرض المسرحي بروح الكوميديا، ويمزج العرض القصة والغناء الحي، ويقدم نظرة على العلاقات بين أفراد الفرق المسرحية، وكيف يتعاملون مع التغيير والخيبة، ويحولون الفن وسيلة للتواصل والتأمل».

وأوضح الفنان سالم العيان، الذي أدى دور «بوعفراء» في المسرحية بأنه يكمن مضمون العرض المسرحي في حكاية الفرقة الموسيقية الشعبية، التي تدعى إلى حفل كبير، لتقديم فقرتها فيه، إلا أن الأمور لا تجري حسب ما توقع أفرادها.

وأوضح الفنان خميس اليماحي، الذي أدى دور «سالم» في المسرحية أن العمل احتضن الطرب الشعبي، مع تمرير المشاهد المسرحية والقصة الرئيسية في أجواء تفاعلية وكوميدية.

وأشار الفنان بدر البلوشي إلى أن عنوان العرض «سمرة» وصف يطلق على نوع من الغناء الجماعي في منطقة الخليج العربي.