القرآن الكريم ينشر قيم التسامح في أروقة «الشارقة للكتاب»

تحت عنوان «رسائل الله لك»، تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تجربة روحانية فريدة، على هامش الدورة الثالثة والأربعين، لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وخصصت الهيئة «كابينة زجاجية» يدخلها من يريد من مرتادي المعرض، ومن ثم يجلس ليستمع إلى آيات الذكر الحكيم، بصوت عدد من كبار القراء.

وقال عبدالله آل علي، رئيس قسم تقييم البرامج في قناة القرآن الكريم التابعة للهيئة: «إنه تم اختيار 27 آية من الكتاب الحكيم، وروعي أن تحمل جميعها قيمة أخلاقية من القيم السامية التي حض الدين الإسلامي الحنيف على التحلي بها، ويتمثل أبرزها في قيم التسامح والسلام والصبر والتسليم بالقضاء والقدر والإقبال على فعل الخير وأداء الأمانة».

وتوجد في «الكابينة» مغلفات مغلقة للآيات المختارة، يختار الزائر منها واحداً، من دون أن يعلم ما الآية التي جرى تسجيلها على ورقة بداخل المغلف، وهناك «تابلت» لتشغيل القرآن عبر الضغط على رقم الآية.

وأوضح آل علي أن الأمر لا ينتهي بالاستماع إلى الآيات، فبعدئذ سيستمع الزائر إلى شرح واف لها من قبل أحد المفسرين، لأن الغرض ليس مجرد الاستماع، وإنما أيضاً التدبر، مشيراً إلى أن الذين جربوا هذه الفعالية أشادوا بها، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالفكرة غير المسبوقة.

وقال إن الاهتمام بالقرآن الكريم ليس غريباً على معرض الشارقة للكتاب، فالكتاب المبين ليس مجرد كتاب عقيدة، لكنه مكون أساسي أيضاً من مكونات الثقافة العربية الإسلامية.

وأضاف أن أجمل ما في التجربة هي حالة العزلة الروحانية التي يحس بها الإنسان حين يُغلق باب «الكابينة»، فتنصرف حواسه كلياً إلى تدبر الآيات والاستمتاع بتلاوتها، الأمر الذي يشيع في نفسه شعوراً بالارتياح الذي يتولد من اتصاله بالخالق عز وجل.