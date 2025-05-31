لماذا ينظر المضيفون إلى نوع حذائك أثناء صعود الطائرة؟

قد لا ينتبه كثير من الركاب إلى نظرات أفراد طاقم الطائرة أثناء عملية الصعود، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن هذه النظرات لا تقتصر على التحية أو التحقق من رقم المقعد، بل تمتد إلى مراقبة أمر بالغ الأهمية وهو نوع الحذاء الذي يرتديه كل راكب.

بعيدا عن الانطباعات الشكلية، فإن ملاحظة الطاقم لنوع الحذاء تأتي ضمن بروتوكولات السلامة المتبعة على متن الطائرات، وهي إجراء احترازي يهدف إلى تقييم مدى استعداد الركاب للتصرف في حال وقوع طارئ يتطلب الإخلاء السريع للطائرة.

الحذاء قد يعطّل الإخلاء أو يسهّله

عند حدوث طارئ جوي، قد يُطلب من الركاب مغادرة الطائرة خلال ثوانٍ معدودة عبر مزالق الإخلاء القابلة للنفخ، وفي مثل هذه اللحظات، يصبح الحذاء أداة مساعدة أو عائقا حقيقيا، فالأحذية ذات الكعب العالي أو النعال الزلقة أو الأحذية الضخمة قد تعيق الحركة، وتتسبب في سقوط الركاب، أو حتى تمزّق مزالق الطوارئ المصنوعة من مواد قابلة للثقب بسهولة.

لهذا السبب، توصي إرشادات السلامة عادة بتجنّب ارتداء الكعب العالي أو الأحذية ذات الأطراف الحادة أثناء الرحلات، لا سيما في مراحل الإقلاع والهبوط.

اعتبارات صحية على متن الرحلة

لا تقتصر أهمية اختيار الحذاء على جوانب السلامة، بل تشمل أيضا صحة الراكب، خصوصا في الرحلات الطويلة، فالضغط الجوي داخل الطائرة يمكن أن يفاقم بعض المشكلات الصحية مثل تخثّر الدم الوريدي، وهي حالة قد تنجم عن الجلوس لفترات طويلة وارتداء أحذية ضيقة تعيق الدورة الدموية، من هنا، ينصح طاقم الطائرة بارتداء أحذية مريحة، واسعة قليلاً، وتتيح للقدم الحركة والراحة.

النظافة والوعي السلوكي

جانب آخر يدفع أفراد الطاقم لملاحظة الأحذية، وهو النظافة العامة داخل المقصورة. فكثير من الركاب—خصوصا من يرتدون الصنادل أو الشباشب—يميلون إلى خلع أحذيتهم أثناء الرحلة. وعند التجول في الطائرة حفاة، وخصوصا في اتجاه دورات المياه، يتعرضون لأسطح قد تكون ملوثة. لهذا، فإن الحذاء المناسب لا يضمن فقط سلامتك، بل يحافظ أيضا على بيئة نظيفة للجميع.

توصيات لرحلة آمنة ومريحة

ينصح خبراء الطيران بالالتزام ببعض التوصيات البسيطة:

ارتداء أحذية مغلقة وسهلة الخلع عند الحاجة؛ وتجنّب الكعوب العالية، الشباشب، أو الأحذية ذات النعل السميك أو المعدني؛ واصطحاب زوج نظيف من الجوارب إذا كنت تفضل خلع الحذاء خلال الرحلة، مع إبقاء الحذاء في القدم أثناء مراحل الإقلاع والهبوط والمطبات الجوية.

تفحّص الطاقم لأحذية الركاب ليس تصرفا عشوائيا، بل هو جزء من مهام مدروسة ضمن تدريبات السلامة الجوية، والتي تؤكد أن الطاقم ليس مجرد مقدّمي خدمة، بل عنصر أساسي في ضمان حياة الركاب.