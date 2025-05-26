تكريم الفائزين في الدورة الثانية من «تحدي القراءة الأسري»

كرمت مؤسسة التنمية الأسرية الأسر الفائزة في «تحدي القراءة الأسري» في مركز جبل حفيت المجتمعي التابع لها في مدينة العين، والذي تشرف عليه مكتبة زايد الإنسانية بحضور مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات في المؤسسة، والجهات الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أفراد الأسر والمجتمع المحلي.

وأكدت مريم محمد الرميثي، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» لمكتبة زايد الإنسانية، واهتمام سموها البالغ بدعم المبادرات الثقافية والمعرفية التي تعزّز مكانة الأسرة ودورها في تنشئة أجيال واعية ومثقفة، يقف خلف نجاح مؤسسة التنمية الأسرية في تنظيم تحدي القراءة الأسري، الذي يجسد إيمان سموها العميق بأهمية القراءة ودورها المحوري في بناء مجتمعات وأسر متماسكة ومستنيرة.

كما ألقت مريم حمد الشامسي كلمة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد نيابة عنها، وأكدت أنه وفقاً لمؤشر الإمارات الوطني للقراءة لعام 2023، ارتفع متوسّط عدد الكتب المقروءة للفرد إلى سبعة كتب، مقارنة بستة كتب في عام 2021، وهذا مؤشّر يدلّ على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ودورنا كمؤسسات نفع عام، والتعاون في ما بيننا وبين جميع مؤسسات الدولة، يعزّز من أهداف استراتيجيات قيادتنا في ترسيخ القراءة، وتوطيد العلاقة المستدامة بين الإنسان الإماراتي والكتاب وإنتاج المعرفة.

وشددت على أن «تحدي القراءة الأسري» هو ثمرة تعاون مثمر في دعم أهم عنصر مؤثر في تعزيز سلوك القراءة لدى الأطفال، ألا وهو الأسرة، وتكريم الفائزين في هذه الجائزة، ليس تكريماً للفائزين فحسب، بل هو تكريم لكل أسرة شاركت، أو حتى لم تُشارك في الجائزة، لكنها شاركت في غرس حبّ القراءة في يوميات أطفالها.

وكرمت الرميثي الأسر المشاركة في تحدي القراءة الأسري في دورته الثانية والمتأهلة إلى المرحلة النهائية، وشمل التكريم أسرة تهاني عبده محمد العديني، وأسرة فاطمة محمد المرزوقي، وأسرة براء محمود الحمارنة، وأسرة بندر محمد حرز الله، وأسرة ميمونة محمد علي العبيدلي، وأسرة سالي عياش، وأسرة حنان محيي الدين الموال، وأسرة مريم إسماعيل الحمادي.