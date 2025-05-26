أربعة ألوان فقط لجوازات السفر.. ما لون جوازك؟

جواز السفر هو وثيقة رسمية صادرة عن حكومة دولة ما، تتيح لحاملها التنقل عبر الحدود الدولية وتؤكد هويته وجنسيته، وتُعد جوازات السفر من أهم الوثائق في العالم المعاصر، إذ تُستخدم ليس فقط للسفر، بل أيضا كوسيلة إثبات رسمية في العديد من المعاملات القانونية والمالية.

تنبع أهمية جواز السفر من كونه رمزا للسيادة الوطنية، وأداة ضرورية لممارسة حق التنقل الذي تضمنه المواثيق الدولية، بدون جواز سفر صالح، يصبح من الصعب بل من المستحيل على الأفراد مغادرة بلدهم أو الدخول إلى دول أخرى، مما يحد من فرص العمل والتعليم والعلاج والسياحة.

ورغم تنوّع تصميمات جوازات السفر حول العالم، إلا أن الألوان الأساسية لها لا تتجاوز أربعة فقط، ويُعتمد كل لون بناءً على اعتبارات سياسية، جغرافية، أو دينية، وفق ما أفادت به تقارير دولية.

اللون الأحمر: الشائع بين الدول الشيوعية والأوروبية

يُعد الأحمر من أكثر ألوان جوازات السفر انتشارا، وغالبا ما تعتمده الدول التي لها ماضٍ أو حاضر شيوعي، مثل الصين وروسيا وصربيا وسلوفينيا ورومانيا وبولندا ولاتفيا وجورجيا.

كذلك، تستخدمه معظم دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء كرواتيا – في تصميم جوازاتها، إلى جانب دول تسعى للانضمام إلى الاتحاد مثل ألبانيا وكوسوفو وتركيا ومقدونيا.

وتنضم إلى القائمة دول في أمريكا الجنوبية، مثل بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو.

اللون الأزرق: رمز "العالم الجديد" والانتماء الاقتصادي

يحتل اللون الأزرق المرتبة الثانية من حيث الشيوع، ويرتبط بفكرة "العالم الجديد". وتعتمده 15 دولة في منطقة الكاريبي، إلى جانب دول في أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وباراغواي، حيث يرمز إلى عضوية تكتل "ميركوسور" التجاري. ومن اللافت أن فنزويلا، رغم عضويتها في التكتل، ما زالت تستخدم الجواز الأحمر.

أما الولايات المتحدة فقد اعتمدت اللون الأزرق لجواز سفرها منذ عام 1976.

اللون الأخضر: الهوية الإسلامية والانتماء الإقليمي

الجواز الأخضر يُستخدم غالبا في الدول الإسلامية، نظرا لرمزية اللون في الثقافة الإسلامية، حيث يرتبط بالحياة والطبيعة.

كما تتبناه دول في غرب إفريقيا مثل نيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو، إلا أن استخدامه هنا يُشير إلى الانتماء إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).

اللون الأسود: الأندر حول العالم

الأسود هو اللون الأقل شيوعا في جوازات السفر عالميا، ويُستخدم في عدد محدود من الدول، أبرزها دول إفريقية مثل بوتسوانا وزامبيا وبوروندي وأنغولا والكونغو ومالاوي.

كما تتفرد نيوزيلندا باعتماد اللون الأسود لجواز سفرها، كونه يمثل اللون الوطني الرسمي للبلاد.

الاختيار ليس عشوائيا: كل دولة تختار لون جواز السفر بناءً على عوامل سياسية أو رمزية.

تصميم الجواز قد يتغير حسب العلاقات الدولية أو الانضمام إلى تحالفات كالاتحاد الأوروبي.

بعض الدول تقدم جوازات إلكترونية حديثة مع تصاميم أمنيّة متطورة بغض النظر عن اللون الأساسي.