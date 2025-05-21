هنديتان تفوزان بجائزة بوكر الدولية



فازت الهنديتان المؤلفة بانو مشتاق، والمترجمة ديبا بهاستي، بجائزة بوكر الدولية لعام 2025 عن كتاب «هارت لامب» أو مصباح القلب، لتكون هذه أول مجموعة قصصية قصيرة تحصل على الجائزة في فئة الروايات المترجمة. وتم الإعلان عن فوز الكتاب، الذي كتبته مشتاق وترجمته من اللغة الكنادية بهاستي، خلال مراسم في مقر مؤسسة تيت مودرن في لندن.

وسوف يتم تقسيم الجائزة التي تقدر بـ50 ألف جنيه إسترليني (59 ألف دولار) بالتساوي بين المؤلفة والمترجمة. كما يعد الكتاب الأول باللغة الكنادية، التي يتم التحدث بها في ولاية كارناتاكا الهندية، الذي يفوز بالجائزة. ويضم الكتاب 12 قصة تدور حول النساء والفتيات في مجتمعات بطريركية بجنوبي الهند.