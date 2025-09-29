مبادرات الترجمة في دبي.. جسر لقاء ثقافات العالم وتفاعلها

تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها ليست فقط مدينة للتجارة والاقتصاد، بل منصة عالمية نابضة تحتضن الإبداع والمعرفة وتمنح اللغة العربية فضاءات جديدة للانتشار والحوار. فمن خلال مبادرات رائدة مثل «تحدي الترجمة» وبرنامج «ترجم» ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، وغيرها من المبادرات النوعية التي أطلقتها الإمارة، أضحت دبي نموذجاً متفرداً في دعم المترجمين، وإتاحة منصات للتبادل المعرفي والخبرات، إضافة إلى تعزيز حضور العربية على الساحة الدولية وتثبيت مكانتها كونها لغة قادرة على التفاعل مع العلوم والمعارف العالمية. وفي هذا الإطار، أجرت «البيان» استطلاعاً مع عدد من المترجمين المتخصصين، للوقوف على آرائهم حول أثر هذه المبادرات، وأبرز التحديات التي تواجه المترجم في ظل التطور التقني والذكاء الاصطناعي، ودور الترجمة في جعل دبي جسراً حضارياً يجمع بين ثقافات العالم.

تطوير مهارات

قال مصطفى عبدالواحد سيد، المتخصص في الترجمة المالية والاقتصادية والقانونية والتجارية: «مما لا شك فيه أن هذه المبادرات تسهم -إلى حد بعيد- في تطوير وصقل مهارات المترجمين، حيث يتم فيها تبادل الأفكار والخبرات، ما يدعم استخدام اللغة بصفة عامة، واللغة العربية بصفة خاصة، في مختلف المجالات. أتذكر أنه أثناء حضوري إحدى الدورات كانت المدربة تضع أحد الأفعال الاصطلاحية داخل دائرة تُخرج منها أسهماً في كل الاتجاهات تشير إلى التصريفات المختلفة للفعل الاصطلاحي، والتقطت هذه الفكرة وهذا الأسلوب وأصدرت معجماً كاملاً عن الأفعال الاصطلاحية وقامت مكتبة لبنان بنشره وتوزيعه، ومن هنا فإن من يحضر مثل هذه الفعاليات والمبادرات قد يخرج بفكرة أو أسلوب أو طريقة لتطوير عمله وأسلوبه كونه مترجماً».

ذكاء اصطناعي

وأضاف سيد: «تتمثل تحديات الترجمة الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي في أنه يتم الاعتماد على هذا النوع من الترجمة وعلى سهولة الوصول إليها واستخدامها مواكبة لطفرة التقنية التي تميز هذا العصر، وبمرور الوقت يفقد المترجمون أدوارهم التاريخية وبصمتهم الإنسانية التي تضيف روحاً إلى النص المترجم. وهذه الترجمة الآلية الجافة بلا روح وتُفقد القارئ ذلك المذاق الذي يعكس فيه المترجم أدبيات النص المترجم. يحتاج المترجمون إلى تكثيف الجهد لرفع الكفاءات واكتساب المزيد من الخبرات لمواجهة هذا النوع من الترجمات الذي لا يزيد عن كونه مجرد لصق الكلمات المرادفة في اللغة المستهدفة جنباً إلى جنب حتى لو لم تكن مناسبة لوحدة النص المترجم أو منسجمة مع سياق النص، وتصبح النتيجة الحتمية الحصول على ترجمة بلا روح ولا إبداع ولا حرفية التي كان يضيفها المترجم البشري».

خبرات معرفية

ويرى سيد أن «عقد الدورات والمؤتمرات وإجراء المناقشات وتبادل الخبرات المعرفية يسهل من عملية التواصل بين الأجيال وحتى أبناء الجيل الواحد، ويسهم في نقل الحضارات التي تمثلها الجنسيات المختلفة الحاضرة في دبي. ولا بد من الإكثار من أعمال الترجمة التي تحافظ على روح البيئة المنقولة عنها نفسها، بحيث يتضمن النص تقديم لوحة تعكس حضارة الآخر ومفرداته وبيئته المحيطة، فإذا اجتمعت لدينا تراجم مختلفة من دول متعددة، اكتملت فسيفساء اللوحة، واكتمل عقد الترجمات ودورها في نقل الحضارات والتواصل بينها».

منصات تنافس

وفي السياق نفسه، أكد محمد سميح أبو الكاس، مترجم قانوني لأكثر من 16 عاماً، قائلاً: «لا شك أن مبادرات دبي في مجال الترجمة، مثل تحدي الترجمة ومؤتمر دبي للترجمة، قد أسهمت بشكل جوهري في تطوير بيئة مهنية متكاملة للمترجمين. فهي لا تكتفي بتوفير منصات للتنافس وإبراز المواهب، بل ترسخ أيضاً ثقافة الابتكار في مجال الترجمة وتفتح آفاقاً رحبة أمام المترجم العربي للانخراط في الحراك العالمي. هذه المبادرات عززت حضور اللغة العربية على الساحة الدولية، وأثبتت أن العربية قادرة على التفاعل مع العلوم والمعارف الحديثة بالقوة نفسها التي تمتلكها اللغات العالمية الأخرى».

مبادرات

وأوضح: «يواجه المترجم اليوم تحديات معقدة في ظل صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الترجمة الآلية. أبرز هذه التحديات يتمثل في فقدان البعد الإنساني والإبداعي للنصوص، حيث قد تفتقر الآلة إلى إدراك الفروق الدقيقة في الأسلوب أو السياق الثقافي. من هنا، يبرز دور المبادرات الثقافية في تمكين المترجم من الحفاظ على البصمة الإنسانية عبر برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل تركز على الإبداع الأدبي واللغوي، وتشجيع الترجمة التي تراعي الهوية الثقافية بدلاً من الاكتفاء بالنقل الحرفي للنصوص».

مركز عالمي

وختم أبوالكاس: «دبي تجسّد اليوم صورة مصغرة عن العالم بتنوع شعوبها وثقافاتها. وهنا يأتي دور الترجمة باعتبارها أداة حضارية تعزز التفاهم والتواصل بين أكثر من 200 جنسية تعيش في هذه المدينة. فالترجمة ليست مجرد وسيلة لنقل المعنى، بل هي جسر ينقل القيم والمعارف والتجارب الإنسانية. ومن خلال دعمها الترجمة، تعزز دبي مكانتها عاصمة للتلاقي الثقافي ومركزاً عالمياً ينشر قيم الانفتاح والتعايش، وهو ما يرسخ موقعها مدينة رائدة في مد جسور الحوار بين الشرق والغرب».

وبينما تواصل دبي إطلاق مبادراتها النوعية في مجال الترجمة، يظل المترجمون شهوداً وشركاء في صياغة هذا المشهد الحضاري المتجدد. فالترجمة، بما تحمله من قوة للتقريب بين الشعوب وتبادل المعارف، تؤكد أن دبي ليست مجرد مدينة عابرة للثقافات، بل حاضنة لها وملتقى يرسّخ الحوار الإنساني في أبهى صوره.