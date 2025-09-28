أنغام تنبثق من النباتات في تجربة فنية بدبي

تجارب فنية مميزة تحتضنها دبي تدمج العلم بالفن، وتجمع الطبيعة بالتكنولوجيا، منها التجربة الفريدة التي قدمها الدكتور أحمد العطار، القادم إلى المجال الفني من عالم الهندسة، حيث تتمثل تجربة العطار في دمج التقنيات مع النباتات، ما يجعل الزوار يستمتعون بسماع صوت أنغام موسيقية مختلفة من كل نبتة يلمسونها.

هذه التجربة التي استضافها «بيت رياليتي» في حي الشندغة التاريخي بدعم من «منصة سكة»، تجمع على نحو مبهر بين الرؤية الفنية والتقنيات، لتصنع تجربة إنسانية مدهشة تتفاعل مع الفن والبيئة والعلم، وتخلق روحاً جماعية مشتركة.

وقدم العطار تجربته الفريدة في ورشة عمل، حملت عنوان «اللمس والصوت»، استلهمها من ذكريات طفولته الخاصة، وتقوم على تحويل النبضات الكهربائية للنباتات إلى نغمات موسيقية، ما سمح للمشاركين بتصميم تركيبات تفاعلية خاصة بهم.

وفي حديثه لـ«البيان» لفت الدكتور أحمد العطار إلى أن الفكرة جاءت من ذكريات الطفولة، التي نقلته من الهندسة إلى الفن التقني، وقال: «كبرت في كنف جدتي التي كانت بالنسبة لي بمثابة الأم، وتعودت في صغري مرافقتها إلى المشتل لشراء الزرع والنباتات، ومشاركتها انتقاء النباتات وشراءها، وكانت هذه من أروع وأسعد ذكريات الطفولة، لذا فقد أحببت أن أنقل إلى الزوار هذا الشعور نفسه بالسعادة».

وأضاف: «مضى عليّ تقريباً ثلاث سنوات في مجال الفن، على وجه التحديد في مجال الفن التقني، لأن خلفيتي المهنية هي الهندسة، ومن هنا، حينما أردت الدخول في مجال الفن دخلته من منظور الهندسة والتقنيات، وبما يتيح لي جعل العمل الفني متفاعلاً أكثر، لذا ما عملت عليه هو إعادة إنتاج تجربتي مع جدتي والنباتات. وعرضت تجربتي في إحدى دورات معرض سكة للفنون والتصميم وقدمتها على نحو تفاعلي، وأذكر أنني حرصت على تكرار تجربة الطفولة نفسها».

وأكد العطار أن الجانب التفاعلي تحقق من خلال استخدام حساسات تم تثبيتها تحت النباتات، بحيث إن لمس أحد الزوار نبتة ما، يصدر منها صوت ما، وهذه الأصوات كانت أنغاماً موسيقية تصدر من كل نبتة بشكل مختلف، ومن هنا كان الزوار يتفاعلون مع النباتات، ويمضون وقتاً أطول في تأملها والتفاعل معها، وكانوا يستمتعون بهذه التجربة الفريدة.

وتابع: «كانت هذه تجربة مميزة في مسيرتي أحببتها كثيراً، ولهذا قررت أن أحولها إلى ورشة للمهتمين، وتعليمهم كيف يمكن إصدار أصوات من النباتات، أو من الأشياء الأخرى، مثل الماء وقطع الألمنيوم أو الحديد. وهكذا بدأ الأمر من ذكريات الطفولة، وتحول إلى فكرة، ثم عمل فني، ثم ورشة».