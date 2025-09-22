«دوائر النور» بمكتبة محمد بن راشد.. جماليات استثنائية لروائع الخط العربي

تنظم مكتبة محمد بن راشد، حتى 30 سبتمبر الجاري، معرض «دوائر النور»، الذي يقدم مجموعة استثنائية من لوحات الفنان والخطاط تاج السر حسن، أحد أبرز رواد الخط العربي في العالم العربي، في سياق احتفائها بروائع الخط العربي المعاصر ويبرز جمالياته باعتباره أحد أبرز الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباطاً بالهوية الثقافية العربية.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن المعرض يمثل خطوة مهمة نحو إبراز مكانة الخط العربي إحدى ركائز التراث الثقافي العربي والإسلامي، ويجسد التزامنا الراسخ وإيماننا الكبير بأهمية توفير بيئة ملهمة تحتفي بالإبداع وتسليط الضوء على دوره كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب، حيث يسعى لتعزيز مكانة الخط العربي وعاء للهوية ورسالة حضارية عابرة للزمان والمكان».

وتابع المر: «يشكّل المعرض منصة لإلهام الأجيال الجديدة من الفنانين والخطاطين والمبدعين، وتشجيعهم على استكشاف آفاق جديدة لهذا الفن الذي يحمل في طيّاته قيم الجمال والانسجام والهوية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى صون الفنون الأصيلة في مواجهة التحديات المعاصرة».

الخط والكتاب

من جهته، تحدث الفنان والخطاط تاج السر حسن عن دعم ورعاية مكتبة محمد بن راشد لفن الخط العربي، وعنايتها بإقامة معارض له، وقال: سعدت برعاية دولة الإمارات فن الخط، وشاركت في العديد من المعارض التي أقيمت هنا. وفي الحقيقة كانت لي مشاركات عديدة جداً، عبر معارض خاصة وجماعية. وأقدم في هذا المعرض جزءاً من أعمالي الخطية، التي أنجزتها على مدار خمسين عاماً.

وأكد الفنان: كل لوحة في هذا المعرض هي عمل فني غير مسبوق على مستوى ما. هذا يعرفه الخطاطون على نحو خاص. وقد اخترت هذه الأعمال كمنتخبات من مسيرتي في مجال الخط العربي، واخترت أن أعرضها في هذا الصرح الكبير، مكتبة محمد بن راشد وخاصة أننا نلقى كل الدعم من المكتبة وإدارتها، وتم الترحيب بالفكرة، وتمت إقامة هذا المعرض، الذي هو محطة مميزة في مسيرتي الفنية، تحت عنوان «دوائر النور»، وهي الدوائر التاجية التي تخصصت بها.

ودعا الفنان والخطاط تاج السر حسن الجمهور لزيارة المعرض، مشيراً إلى العلاقة الوثيقة بين الخط والكتاب، ما يجعل من المكتبة مكاناً مناسباً ومميزاً لإقامة المعرض، وقال: «ونحن محظوظون هنا بأن مكتبة محمد بن راشد تعد نفسها بيتاً للخط». كما لفت إلى علاقة الخط العربي بالنص الديني، مشيراً إلى أن فن الخط تطور على صفحات المصاحف.

26 لوحة

ويقدم المعرض تجربة بصرية غنية من خلال عرض 26 لوحة فنية تحتفي بعالم الحروف وتمزج بين الأصالة وروح التجديد، وتتنوع بين التكوينات الدائرية المبتكرة والأشكال الهندسية المتجددة مثل المربعات والمثلثات، إضافة إلى لوحات مفتوحة تنبض بالحركة والحياة.

وتتنوع الخطوط التي استخدمها الفنان في لوحاته بين خط الثلث الجلي، المعروف بجمالياته وتركيباته المعقدة، والخط الديواني الجلي، الذي يتسم بالانسيابية، إضافة إلى خط النسخ المستخدم بدقة ووضوح، والخط الكوفي بأسلوب الخطاط تاج السر.

ويضم المعرض مجموعة مختارة من اللوحات التي تحمل مضامين روحانية وإنسانية عميقة، أبرزها لوحات لآيات قرآنية من بينها: آية الكرسي، وسور الإخلاص، والناس، والفلق، إلى جانب أعمال مستوحاة من الأحاديث النبوية مثل «الرّاحمون يرحمهم الرحمن»، ولوحات أخرى تجسد قيماً إنسانية سامية مثل لوحة «عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به».

كما يقدم الفنان أعمالاً مستوحاة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنها لوحة لمقولته الشهيرة: «الإنسان هو أساس أية عملية حضارية»، وأخرى تحتفي بدور المرأة في المجتمع.

ويشكل معرض «دوائر النور» محطة ملهمة لعشاق الخط العربي والفنون البصرية، وفرصة لاكتشاف تجربة فنية تنبض بالهوية والإبداع، وتؤكد أن الحروف العربية تظل رمزاً للثقافة والجمال الإنساني العابر للأجيال.