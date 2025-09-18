«رأس الخيمة للموهوبين» تستعرض مهارات البودكاست في عصر الذكاء الاصطناعي

في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، نظمت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مهارات إنتاج بودكاست في عصر الذكاء الاصطناعي»، قدم الدورة الإعلامي عبدالله خلفان البلوشي، بحضور عدد من صناع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استهدفت تمكين المشاركين من إتقان فنون إنتاج البودكاست بأسلوب احترافي يجمع بين الإبداع الإعلامي وأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وأكدت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الاستثمار في الشباب وتزويدهم بأدوات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الوطن، مشددة على أن أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين ليست مجرد مكان للتعلم، بل منصة وطنية متكاملة تحتضن الإبداع، وتطلق الطاقات الخلاقة، وتوجهها نحو الإنتاج الإعلامي الهادف. وأشارت إلى أن الأكاديمية تعمل على إعداد كوادر إماراتية متميزة قادرة على المنافسة عالمياً في مجال الإعلام الرقمي.