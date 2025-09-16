«أصداء الأرض».. روائع التراث الإماراتي في «وثيقة سينمائية»

مستقبل مشرق ينتظر صناعة السينما في الإمارات، وتظهر بوادره في الأعمال المميزة التي يبدعها الشباب الواعدون من الطلاب الجامعيين، ضمن مشاريع تخرُّجهم المشتملة على روعة الخيال وتوظيف الإمكانات المتطورة، ما يؤكد أن الجهود المبذولة في هذا الحقل الإبداعي تقود المواهب الشابة نحو العالمية.

وعبر فيلم «أصداء الأرض»، الذي أنتجه حنظلة علم ونعيم أيمن ورهف وليد، يرحل المخرج الشاب علي فؤاد، خلال مشروع تخرُّجه الجامعي، مع المشاهد في جولة فنية عبر تاريخ الإمارات، تتقاطع مضامينها مع النقاط المضيئة في تراث الدولة الغني بالأصالة والتفرُّد.

العمل الوثائقي العربي المكوَّن من جزأين حظي بإشادة واسعة بعدما نجح ببراعة في استكشاف أغاني غواصي اللؤلؤ الإماراتيين وطقوسهم، وقدَّم رصداً دقيقاً لحياة قبيلة الشحوح في رأس الخيمة التي يمتد تاريخها إلى 1500 عام. وعلى مدى 9 أشهر هي مدة مخاض سبقت ميلاد هذا العمل الإبداعي، مكث أفراد الفريق السينمائي 5 أيام مع القبيلة ضمن البحث الميداني المكثف؛ ليوثقوا تفاصيل حياتهم اليومية بدقة عالية، الأمر الذي أهَّل الفيلم لحصد منحة مالية بقيمة 25 ألف درهم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتم التعاقد على إنتاج سلسلة جديدة منه بعد نجاحه.

ويحكي المخرج الموهوب علي فؤاد، الحائز جائزة «مخرج العام» ضمن فعالية الاستعراض السنوي للعروض الأولى لاستوديوهات (MDX)، كيف استفاد من الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات لدعم الموهوبين بمجال صناعة السينما، وخاصة ما يتعلَّق بتوفير الموافقات والتصاريح اللازمة لتصوير الأعمال الفنية، مشيداً بالدور المتميز الذي تنهض به المؤسسات الحكومية لتمكين المخرجين الواعدين ومنحهم القدرات المؤهلة للنجاح والإبداع.

ويقول فؤاد: «السينما مجال صعب بصورة عامة، لكنني أرى له مستقبلاً باهراً في الإمارات؛ نظراً لشغف معظم الناس بمشاهدة المحتويات المميزة التي تحكي القصص النادرة وتعرض الزوايا غير المعروفة في التراث، وذلك تزامناً مع رحيل كثير من أبناء الأجيال القديمة الذين شهدوا تفاصيل الحياة الأولى في الدولة وأحداثها التاريخية المشرِّفة».

ويوضح أن تخصصه خلال السنتين الأخيرتين في دراسته الأكاديمية تركَّز في صناعة الأفلام الوثائقية التي تضيء على التراث والتاريخ الإماراتي، ولا سيما الحِرَف القديمة، مشيراً إلى أنه أنجز فيلمه القصير الذي تكوَّن من مشاهد تحاكي أحداثاً حقيقية وتتناول حياة الغوص وصعوباتها والفنون البحرية المرتبطة بها. ويضيف: «استلهمت أفكاري من جوانب تاريخية عديدة، وقبل هذا الفيلم لم يسبق لأحد أن وثَّق حياة قبيلة الشحوح التي لا تزال تعيش بالطريقة التي تميزها، وتحافظ على تقاليد عمرها ألف عام».

ويسرد تفاصيل لقاء جمعه بأحد شيوخ قبيلة الشحوح الذي أعرب له عن شكره على ما قام به من عمل فني، وقال له إنه كان بحاجة إلى شيء مثل هذا يُريه لأبنائه وأحفاده والأجيال القادمة ليتعرفوا إلى تراثهم وتاريخهم الأصيل، واصفاً العمل بأنه لم يكن مهماً له فحسب، بل للقبيلة كلها؛ لأنه توثيق بصري يحفظ تقاليدهم إلى الأبد.

تطور ملحوظ

وفي السياق ذاته، تؤكد ديمة مغالسة، محاضر متقدم للأفلام بجامعة ميدلسكس في دبي، أن صناعة السينما الإماراتية تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الوقت الراهن، وأن ثمة جهوداً حكومية وفردية تعزز حضور الدولة في هذا المجال الإبداعي المهم، منوهةً بالأفلام الوثائقية التي تركز على تاريخ الإمارات وتقدِّم صورة صادقة لقصص التراث الأصيل المتوارثة بين الأجيال.

وتلفت ديمة إلى قيمة الدور التعليمي والتدريبي الذي تؤديه الدراسة الأكاديمية ويصب في مصلحة النهوض بصناعة السينما، إذ يتم صقل مواهب الشباب المتخصصين في ذلك الحقل الفني ومنحهم إمكانات متطورة تدفعهم إلى العالمية، موضحةً أن الدراسة في هذا الجانب تشمل اكتساب مهارات الإلقاء والتصوير والإخراج وترجمة الأحاسيس إلى أعمال فنية.

وتقول: «نهتم خلال تدريس المساقات الأكاديمية في قسم الأفلام، في المقام الأول، بتأهيل الطلاب علمياً عبر خوض تجربة سوق العمل، بحيث لا يقتصر دورنا على تلقين المحاضرات داخل قاعات الدراسة، وإنما تتحول العلاقة بين المحاضر والطلاب إلى تبنٍّ فني يُشبعهم بكل ما يحتاجون إليه في مستقبلهم الإبداعي».

وتضيف: «العرض الأول لأفلام دفعة 2025 من الخريجين فعالية مخصصة لطلاب السنة الثالثة، يتم خلالها استعراض مشاريع التخرُّج التي تشكِّل نتاج مراحل تعليمهم التي استوفوا فيها دراسة الإنتاج والإخراج وكتابة السيناريو وتصميم الصوت والمونتاج، وتستوعب تلك المشاريع أنواع الأفلام كافة: الواقعية والوثائقية والخيالية».