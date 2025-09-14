«دبي للفنون الأدائية الشبابية».. مشهد إبداعي متجدد يحتفي بالمواهب

ينطلق مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية؛ المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، نوفمبر المقبل. وتنظم المهرجان هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بهدف دعم وتمكين أصحاب المواهب الفنية، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وكانت «دبي للثقافة» دعت المسارح الأهلية والمراكز الفنية والموسيقية المحلية وشركات الإنتاج كافة، وكذلك دعت الفنانين والمسرحيين والموسيقيين من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، إلى تقديم أفكارهم وإبداعاتهم في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، تمهيداً للمشاركة في المهرجان. ويمثل المهرجان واحدة من أهم أدوات تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

3 مهرجانات

وأكدت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الطبيعة الشمولية للمهرجان الذي يضم مجالات واسعة من الفنون الأدائية، ويجمع تحت سقفه ثلاثة مهرجانات متخصصة.

وقالت لـ«البيان»: يعد مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، منصة إبداعية وابتكارية للمواهب الشابة في دولة الإمارات، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، وهذا العام يتضمن تحت مظلته 3 مهرجانات وهي: «مهرجان دبي للفنون الشعبية الشبابية»، و«مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، و«مهرجان دبي لمسرح الشباب»، وكلها تخدم هدفاً استراتيجياً رئيساً هو دعم الموهبة واحتضانها وتمكينها في المجتمع.

وأضافت: «تم تطوير المهرجان هذا العام لسد جميع الفجوات في مجال الفنون الأدائية، وضمان استدامتها، وتوفير بيئة جاذبة للشباب وإبداعاتهم، ونحن الآن بصدد التجهيزات الخاصة بتصفيات المشاركين في المجالات كافة، وسيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع لجان التحكيم والمشاهدة، تصفية وفرز الفائزين بالمشاركة في كل المهرجانات».

يذكر أن مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية يمثل تجسيداً للاستراتيجيات، التي تعتمدها الهيئة في سياق النهوض بالمشهد الإبداعي المحلي، وإثراء الحراك الثقافي الذي تشهده الإمارة، وسيصاحب تنظيمه مجموعة من الفعاليات الرامية إلى توفير منصة مبتكرة قادرة على تحفيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيعهم على تقديم أعمالهم أمام الجمهور.

ويستهدف المهرجان المسرحيين والموسيقيين الشباب والمغنين المنفردين والفرق الغنائية، والعازفين على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، ممن تراوح أعمارهم ما بين 15 و35 عاماً، ممن يمكنهم تقديم أعمال مسرحية وموسيقية حديثة وأصلية موثقة وفقاً لقوانين الدولة، ومجازة من الجهات الرسمية في الإمارات، ولم يسبق أن عرضت في مهرجانات محلية أو خارجية، وألا تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي، وأن تكون الأعمال من إنتاج شركات إنتاج مرخصة في دبي أو فرق موسيقية محلية أو تكون إنتاجاً فردياً.