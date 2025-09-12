برائحة اللافندر.. فوربس تكشف عن أجمل قرية في العالم

كشفت مجلة فوربس عن قائمة تضم أجمل 50 قرية في العالم، واحتلت قرية بيبوري في بريطانيا المركز الأول، بفضل البيوت الحجرية والنهر الجاري والجسور ذات الطابع الخيالي والصفوف الشهيرة من المنازل الريفية وأشهرها صف أرلينجتون.

هذه البيوت الريفية بنيت في عام 1380 كمخزن للصوف قبل تحويلها إلى صف من بيوت النساجين في القرن السابع عشر، ويقال إن الشارع الجميل كان مصدر إلهام تولكين في رواية سيد الخواتم وفق صحيفة ذا صن.

يمر نهر كولن عبر قرية بيبوري، ويختار معظم السياح التقاط صورة للقرية من أحد الجسور الثلاثة الموجودة بها، للقرية رائحة مميزة وصفها فوربس بأنها رائحة اللافندر والكعك الطازج.

يبلغ عدد سكان القرية حوالي 600 نسمة، والحدث السنوي الشهير للسكان المحليين هو سباق بيبوري للبط، ويقام هذا الحدث في يوم الملاكمة حيث يتم إطلاق آلاف البط البلاستيكية في النهر.

وتتميز بيبوري بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق، حيث تقع على نهر كولن وتضم مزرعة سمك السلمون المرقط وكنيسة سكسونية، بالإضافة إلى صف من منازل النساجين التي تعود للقرن السابع عشر.

وقد أشاد المصمم الشهير ويليام موريس بجمالها، واصفًا إياها بأنها "أجمل قرية في إنجلترا".

وقد أدى الترويج المكثف للقرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، إلى زيادة هائلة في أعداد الزوار، مما دفع المجلس المحلي لاتخاذ تدابير للحد من تأثير ما بات يُعرف بـ"سياح تيك توك".

