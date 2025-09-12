كويكب عملاق يقترب من الأرض قريباً… ناسا تكشف حجم الخطورة

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومراكز الرصد العالمية لمتابعة مرور كويكب ضخم يُعرف باسم 2025 FA22 بالقرب من الأرض في سبتمبر الجاري، في حدث فلكي نادر يحدث مرة واحدة كل عشر سنوات تقريباً. ورغم حجم الكويكب الكبير وتصنيفه ضمن فئة "الكويكبات المحتملة الخطورة"، أكدت ناسا أنه لن يشكّل أي تهديد على كوكب الأرض، وأن مروره يمثل فرصة مهمة لتعزيز أبحاث الدفاع الكوكبي.

الكويكب، الذي اكتُشف لأول مرة في 29 مارس الماضي بواسطة مرصد Pan-STARRS 2 في هاواي، يبلغ قطره ما بين 120 و280 مترا، وسيقترب من الأرض حتى مسافة تقارب 841 ألف كيلومتر فقط، وهي مسافة قريبة نسبيا وفق المقاييس الفلكية. ورغم هذه المسافة، طمأنت ناسا أن مدار الكويكب آمن ولا يشير إلى أي احتمال للاصطدام، وفقا لموقع dailygalaxy.

وعقب اكتشافه، حصل الكويكب briefly على تصنيف "1" على مقياس تورينو، وهو أدنى مستوى إنذار يُشير إلى احتمال ضعيف للغاية للاصطدام في عام 2089. لكن بفضل مشاهدات إضافية، بينها صور أرشيفية تعود إلى عامي 2012 و2014، تمكن العلماء من تقليص الشكوك بشأن مداره، ليؤكدوا أنه لن يشكّل أي خطر مستقبلي.

وبالتزامن مع هذا الحدث، أعلنت الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات (IAWN) إطلاق حملة رصد عالمية منسّقة، ستشارك فيها وكالات فضاء ومرصاد فلكية من مختلف الدول. وتهدف الحملة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية للكويكب ومساره بدقة أكبر، إضافة إلى اختبار أنظمة الإنذار المبكر ضمن سيناريو محاكاة لاصطدام افتراضي في سبتمبر 2089.

وسيكون مرور "2025 FA22" أيضا فرصة نادرة لهواة الفلك، حيث يُتوقع أن يصل الكويكب إلى قدر فلكي يبلغ 13 في ليلتي 18 و19 سبتمبر، ما يجعله مرئيا عبر التلسكوبات الصغيرة، وهو ما يتيح لعشاق الفضاء حول العالم فرصة مشاهدة مباشرة لكويكب مصنَّف "محتمل الخطورة".

وترى ناسا أن هذا الحدث يمثل اختبارا عمليا مهما لتعزيز قدرات الرصد وتطوير تقنيات الدفاع الكوكبي. فبينما لا يشكّل الكويكب أي خطر، فإن دراسته ستساعد في فهم أفضل لطبيعة الأجرام الفضائية الكبيرة وتحسين طرق تتبعها والتنبؤ بمساراتها.

وبحسب الخبراء، فإن مثل هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الفضائية المحتملة، حيث تواصل الوكالات العلمية العمل على تطوير استراتيجيات تضمن حماية الأرض من أي مخاطر مستقبلية.