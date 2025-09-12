ظهور حرف "S" عملاق على الشمس.. هل يهدد الأرض حدث كارثي؟

شهدت الأرض الأسبوع الماضي حدثا شمسيا نادرا أثار قلق العلماء، بعدما التقط مرصد ديناميكيات الشمس التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة مذهلة لسطح الشمس تُظهر شكلا غامضا يشبه الحرف "S"، ووفقا لخبراء الفضاء، فإن هذا الشكل، الذي ظهر في الرابع من سبتمبر الجاري، كان مؤشرا على انفجار شمسي عنيف أدى إلى انطلاق كتلة إكليلية ضخمة (CME) باتجاه كوكب الأرض.

وأوضح موقع Spaceweather.com أن هذه الظاهرة تُعرف علميا باسم "الانفجار السيغموي"، وهي ترتبط مباشرة بالحقول المغناطيسية للشمس. عندما تلتوي هذه الحقول وتتراكم بداخلها طاقة هائلة، تصل إلى نقطة حرجة تُطلق عندها انفجارا عنيفا من البلازما في صورة توهج شمسي. الشكل الذي رُصد هذا الشهر امتد لمسافة تقارب 700 ألف كيلومتر، مما جعله من أضخم التكوينات المرصودة في السنوات الأخيرة.

وبحسب وكالة ناسا، فإن الكتلة المنطلقة من الانفجار بدت كظلّ ضخم غادر سطح الشمس بسرعة هائلة، قبل أن تصل إلى الغلاف المغناطيسي للأرض في السابع من سبتمبر. ومع وصولها، شهد الكوكب عاصفة جيومغناطيسية صُنّفت بين المستوى G1 و G2، أي ضمن نطاق العواصف المعتدلة.

ورغم أن هذه العاصفة لم تكن من أشدّ العواصف المسجَّلة، فإن آثارها ظهرت بوضوح. فقد شهدت المناطق القطبية عروضا قوية للشفق القطبي نتيجة تصادم الجسيمات المشحونة مع المجال المغناطيسي للأرض، كما تعرضت بعض الأقمار الاصطناعية لاضطرابات طفيفة في أنظمة الملاحة والاتصالات، فيما وُضعت شبكات الكهرباء تحت المراقبة تحسبا لأي خلل.

العلماء يؤكدون أن مثل هذه الظواهر تزداد تكرارا خلال فترة الحد الأقصى الشمسي، وهي الذروة في الدورة الشمسية التي تستمر 11 عاما. وتشهد الدورة الحالية نشاطا استثنائيا، تضمن ظهور إعصار شمسي عملاق وكتلة إكليلية نادرة تُعرف بـ"الكانِبالية" تسببت في شفق واسع عبر الولايات المتحدة في وقت سابق من سبتمبر.

ويعتبر رصد الانفجارات السيغموية بالغ الأهمية بالنسبة للتنبؤ بطقس الفضاء، إذ يشير ظهور الشكل "S" عادةً إلى قرب وقوع انفجار ضخم. ورغم التقدم المحرز في هذا المجال، لا يزال الكثير من تفاصيل هذه الظاهرة غامضا، ما يدفع العلماء إلى تطوير نماذج أدق لفهمها والتنبؤ بها.

ويحذر الخبراء من أن العواصف الجيومغناطيسية القوية قد تشكل تهديدا للبنية التحتية العالمية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والملاحة والأقمار الاصطناعية وشبكات الطاقة. ومع اعتماد العالم بشكل متزايد على التكنولوجيا، فإن فهم هذه الظواهر ورصدها المبكر أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.