البودكاست.. فضاء رحب يواكب العصر

يشهد البودكاست في العالم العربي حضوراً متنامياً، حيث لم يعد مجرد ظاهرة عابرة أو وسيلة ترفيهية جانبية، بل أصبح ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي الحديث.

فهو يقدّم فضاءً رحباً للتعبير الحر، ويتيح لصانعي المحتوى ابتكار أساليب جديدة للتواصل مع جمهور متنوع، بعيداً عن القيود الزمنية والشكليات التي تفرضها المنصات التقليدية. ومن خلال لغته البسيطة وأسلوبه المباشر، استطاع البودكاست أن يخلق علاقة أكثر قرباً وصدقاً مع المستمعين، ما جعله يتبوأ مكانة متقدمة ضمن المنصات الرقمية الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه البعض: هل أصبح البودكاست إعلاماً بديلاً ينافس التلفزيون والراديو، أم أنه مجرد مساحة إبداعية تمنح صانعيه حرية أكبر في صناعة المحتوى؟ تبرز تجارب مختلفة لعدد من المقدمين العرب الذين أسهموا في إثراء هذا المشهد بمحتوى متنوع، وهو ما وقفت عليه «البيان» من خلال استطلاع آراء مجموعة من رواد هذه التجربة.

ويؤكد ناصر البلوشي، مقدم بودكاست «واحد»، أن البودكاست يجمع بين الجانبين في آن واحد؛ فهو من جهة وسيلة إعلامية بديلة تتيح للجمهور محتوى مختلفاً وأكثر عمقاً بعيداً عن قيود التلفزيون والراديو، ومن جهة أخرى يعد مساحة إبداعية حرة تعكس شخصية المقدم ورؤيته، وتفتح المجال لطرح أفكار ونقاشات قد لا تجد مكانها في الإعلام التقليدي.

ويضيف البلوشي: «أن البودكاست يقترب من المستمعين بفضل أسلوبه البسيط والقريب، حيث يشعر المستمع وكأنه جزء من الحوار. كما أن حرية اختيار الموضوعات وطرق التناول، مع غياب القيود الزمنية الصارمة، تمنح التجربة صدقاً وعفويةً أكبر، مما يخلق رابطاً مختلفاً عن باقي وسائل الإعلام».

وقال أحمد المرزوقي، مقدم بودكاست 71، أرى أن البودكاست اليوم ليس مجرد إعلام بديل ينافس المنصات التقليدية، بل مساحة إبداعية تمنحنا حرية أكبر في التعبير وصناعة المحتوى بطريقتنا الخاصة. فلكل وسيلة إعلامية جمهورها وخصوصيتها، لكن ما يميز البودكاست أنه أقل رسمية وأكثر مرونة من التلفزيون أو الراديو، إذ لا يقيّده وقت محدد أو أسلوب رسمي صارم.

ويوضح المرزوقي: ما يميز تجربته في البودكاست هو القرب من المستمعين عبر طرح مواضيع واقعية بأسلوب بسيط وعفوي، بعيداً عن المصطلحات الرسمية التي قد تُبعد الجمهور عن الحقيقة. هذا الطابع الإنساني والعفوي يتيح للمتحدث أن يظهر على طبيعته، ويجعل الحوار ممتداً وملماً بالموضوع من جميع جوانبه، وهو ما يخلق جسراً حقيقياً بين صانع المحتوى والجمهور.

جمهور مختلف

وتشير كوثر الوسلاتي، مقدمة بودكاست «شغف»، إلى أن البودكاست لا يُعد بديلاً عن التلفزيون أو الراديو، بل هو قناة تواصل إضافية تواكب التقنيات الحديثة ومنصات السوشال ميديا، وتخاطب جمهوراً مختلفاً عن متابعي الوسائل التقليدية.

وترى الوسلاتي أن ما يميز البودكاست هو تحرره من عباءة الرسمية التي تفرضها البرامج التلفزيونية، فبينما يميل الإعلام التقليدي إلى الطابع الرسمي، يوفر البودكاست مساحة أقرب إلى الحوار الودي بين شخصين في مجال اختصاصهما، الأمر الذي يجعل النقاش أكثر قرباً من المستمعين وأكثر تأثيراً فيهم.

وهكذا يتضح أن البودكاست لا يقتصر على كونه منصة صوتية جديدة فحسب، بل يمثل تجربة إعلامية وإبداعية متكاملة تجمع بين الحرية والبساطة والعمق، وتفتح نوافذ واسعة للتواصل مع جمهور متعطش للمحتوى الصادق والعفوي. ومع تزايد الإقبال عليه، يبدو أن البودكاست سيواصل ترسيخ حضوره كأحد أبرز أدوات الإعلام الرقمي في المنطقة.