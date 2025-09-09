جينو بانيولا: أرسم الخط الفلبيني التراثي بتأثير من «العربي»

حروف متشابكة مرسومة بطريقة بديعة، يخيل للناظر إليها أنها خط عربي للوهلة الأولى، لكن بنظرة دقيقة، يتضح جلياً أنه لا يمكن قراءتها إلا لمن يتقن اللغة الفلبينية، أو لديه معرفة بفنون الخط القديم فيها، الذي يرجع إلى سنوات طويلة جداً.

الفنان الفلبيني جينو بانيولا يعيش في دبي منذ أكثر من 10 سنوات، أَسرته الأحرف العربية بجمالها وتكوينها وأشكالها المتعددة، وكان السبب في ذلك هوسه منذ الطفولة بالكتابة الفلبينية القديمة، التي قرأ عنها كثيراً واطلع عليها، فقرر أن يستوحي من فن اللغة العربية، ليدمج شكل الخط الفلبيني، وينتج لوحات مميزة، يصنع منها جداريات، ويطبعها على الأقمشة والقمصان، والحقائب، والقبعات، وغيرها.

نجاح

وأشار بانيولا إلى أنه بدأ هذا الفن منذ 4 سنوات هنا في دبي، ولاقى نجاحاً منذ أول مشاركة له في أحد المعارض العامة في الإمارة، ليتشجع بعدها ويتوسع في لوحاته وتصميماته، ويشارك في كل فرصة متاحة له، وقال: كان هدفي أن أعرّف بهذا الفن الذي بدأ بالانقراض والاختفاء، حتى من الفلبين، فقبل الاستعمار الإسباني، كان خط «بايباين»، بمثابة رمز من رموز الهوية الفلبينية التقليدية، إلا أن الاستعمار أدى إلى تحول كبير في أساليب الكتابة في الفلبين، حيث تم استخدام اللغة الإسبانية وخطها على نطاق واسع، فيما ظل خط «بايباين» مستخدماً في بعض المناطق الريفية، وظهر بعد ذلك خط يسمى «كاليغرا فيلبينو»، الذي كان يهدف إلى تعزيز الهوية الفلبينية في فترة ما بعد الاستعمار، وهو يعكس بعض عناصر الثقافة الفلبينية، كالأشكال الهندسية والأنماط التقليدية، ويؤكد على التراث الثقافي للبلاد.

مسؤولية

وأضاف: «أشعر بمسؤولية كبرى أمام أبناء بلدي، لذا، أحاول الحفاظ على هذا الإرث الثقافي التقليدي، خاصة بعدما عشت هنا في دبي، ورأيت كيف يتم الاهتمام بالخط العربي ويحتفى به، وتقام له معارض كبرى، ووصل للعالمية، وذلك أوحى لي أنه بإمكاني أيضاً أن أصل بفني والخط الفلبيني التقليدي إلى العالمية، لتكون هذه رسالتي إلى جانب الفن، أن أعرّف الجيل الحالي والقادم بفنون بلدي الأصيلة».

فرص

وأشار إلى أن وجوده في دبي أثّر به كثيراً، مؤكداً أنها بحق مدينة الفرص والنجاح، ويمكن لأي شخص له هواية ويجتهد في الاهتمام بها وصقلها، فإنه سيقابل بالنجاح والانتشار، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات والجاليات التي تعيش على أرضها، في جو يملأه التسامح والمحبة وتقبّل الآخر، وتابع: «لدي متابعون على حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي من بلدي، وأيضاً من دول كثيرة أخرى، ولا أظن أنني كنت سألاقي كل هذا النجاح، لو أني بدأت في مدينة أخرى غير دبي».