وفاة المايسترو الألماني كريستوف فون دونهاني عن 95 عاماً

توفي المايسترو الألماني الشهير كريستوف فون دونهاني عن 95 عاماً، حسبما أفادت زوجته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أول من أمس.

ويعتبر فون دونهاني من أبرز قادة الأوركسترا في جيله، وقد رحل محاطاً بعائلته في ميونخ، قبل يومين من عيد ميلاده السادس والتسعين. وقاد فون دونهاني فرقاً موسيقية في أهم دور الأوبرا حول العالم، ووقف على منصات الأوركسترا الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة.

واشتهر في وقت مبكر من حياته كمدافع ملتزم بالمسرح الموسيقي المعاصر ومدير ماهر لأعمال الأوبرا. وكان يميل إلى الجمع بين الإنتاجات التقليدية وتلك الرائدة.

وولد فون دونهاني في برلين في 8 سبتمبر 1929. ودرس القانون والموسيقى في ميونخ، ثم واصل دراساته الموسيقية مع جده، الملحن إرنست فون دونهاني، في الولايات المتحدة.

وفي سن السابعة والعشرين، أصبح أصغر مدير موسيقي عام ألماني في مدينة لوبيك شمال ألمانيا.

وبعد فترات عمل في كاسل وكولونيا وفرانكفورت، تولى فون دونهاني إدارة دار أوبرا هامبورج من عام 1977 إلى 1984، حيث واصل بصمته مع مخرجين شباب من خلفيات مسرحية وتصميمية.

وبعد خلافات طويلة مع الشركة والمجالس الإشرافية، غادر فون دونهاني هامبورج وبدأ بقيادة أوركسترا كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية عام 1984. وفي عام 1996، تولى فون دونهاني منصب قائد الأوركسترا الرئيسي في أوركسترا فيلهارموني لندن، وفي عام 1998 أصبح قائداً ضيفاً في أوركسترا باريس. وعاد إلى هامبورج عام 2004، حيث تولى إدارة أوركسترا سيمفوني لهيئة الإذاعة العامة إن دي أر حتى عام 2011.