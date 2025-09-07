أبشع حيوان في العالم.. العلماء يفكون لغز الأنف العجيب

يعد قرد الخرطوم أحد أكثر أنواع الحيوانات ذات المظهر الفريد على هذا الكوكب، ويمكن التعرف عليه على الفور من خلال الأنف الطويل والممتلئ والذي يكون بارزًا بشكل خاص عند الذكور ما عده البعض بأنه أحد أبشع الحيوانات في العالم.

ومن المعتقدات منذ فترة طويلة أن الزائدة المنتفخة تعمل كعلامة على المكانة الاجتماعية والجودة الجنسية، لكن الخبراء يقولون إنه ليس مجرد إشارة بصرية للهيمنة، بل إنه يلعب أيضاً دوراً حاسماً في التواصل الصوتي.

يصدر الذكور أصواتاً عالية وطويلة المدى تمر عبر الممر الأنفي، والتي يمكن أن تنتقل لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات (4.3 ميلات) عبر غابات بورنيو حيث يعيشون وفق ديلي ميل.

أجرى باحثون من جامعة أوساكا عمليات مسح مقطعي محوسب على عينات محفوظة من قرود الأنف، مما سمح لهم بإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد مفصلة لممراتها الأنفية.

وباستخدام المحاكاة الحاسوبية، تمكنوا من استنتاج أن كلما كان الأنف أكبر، كلما كان تواتر المكالمات التي يقومون بها أقل.

وقالوا إن هذه الإشارة الصوتية قد تشير إلى أن الذكر أكبر حجماً وناضج جنسياً، وهي تفاصيل مهمة يجب أن يعرفها الشركاء المحتملون.

قال البروفيسور تاكيشي نيشيمورا، أحد مؤلفي الدراسة: "هذا البحث، وهو عبارة عن تعاون فريد من نوعه بين حديقة حيوان مخصصة للحفاظ على الأنواع النادرة، وعلماء الرئيسيات، والمهندسين، أسفر عن نتائج غير متوقعة".

وأضاف:"نحن سعداء للغاية لأننا توصلنا إلى نتائج تربط بين الخصائص الجسدية والتواصل الصوتي والتطور الاجتماعي."

وعلى غرار الأصوات التي يمكن التعرف عليها لدى البشر، قال الباحثون إن الترددات المختلفة التي يصدرها الذكور المختلفون ستكون كافية لتحديد هوية الأفراد من خلال نداءاتهم.

وكتب العلماء في مجلة Journal of the Royal Society Interface : "تدعم نتائجنا وجهة النظر القائلة بأن الذكور البالغين يطورون الأنف الخارجي لتضخيم إشارة حجم الجسم إلى الشريكات الإناث والذكور غير الناضجين، يمكن استخدام الأنف الخارجي الموسع بشكل بديل للمبالغة في التعرف الصوتي الفردي لقرود الذكور البالغين".

كان العلماء قد اقترحوا في السابق أن الأنف المتدلي يساعد في إنشاء غرفة صدى تعمل على تضخيم نداء القرد.

وأظهرت دراسات أخرى أن الأنف يمكن أن يساعد في إنتاج أصوات أعلى وأعمق، في حين يزعم آخرون أن الميزة المبالغ فيها تعمل مثل "إعلان" للشركاء المحتملين.

وعلى الرغم من الفوائد التطورية المرتبطة بالأنف الكبير، فإن الخطم المتدلي أدى إلى وصف هذا النوع بأنه أحد أبشع الحيوانات في العالم.

وتتوطن القرود في غابات بورنيو، ولا تبتعد أبداً عن أنهار الجزيرة وأشجار المانجروف الساحلية والمستنقعات، ويعيشون في مجموعات منظمة تتكون من ذكر مهيمن وما يصل إلى سبع إناث وصغارهن.

يمكن أن يصل وزن قرود الخرطوم الذكور إلى 22.5 كجم (50 رطلاً) على الرغم من أن الإناث تنمو فقط إلى حوالي نصف هذا الحجم، والذكور فقط هم من يطورون الأنف الذي يحمل الاسم نفسه، بينما تحتفظ الإناث بخطم أكثر دقة.