نافذة على 5700 عام.. كشف أسرار الحفرة الزرقاء العظيمة

تعد الحفرة الزرقاء العظيمة نافذة حية تكشف أسرار الحقبات الزمنية المتعاقبة والأحداث المناخية الضخمة على الأرض.

في عام 2022، كشف فريق من الباحثين الألمان أسرار الحفرة العظيمة في بليز من خلال استخراج عينات الرواسب البحرية بعمق 30 متراً والتي تعد سجلاً طبيعياً يمتد 5700 عام من العواصف الاستوائية والأعاصير، وتوفر صورة غير مسبوقة لتقلبات المناخ وزيادة شدة الأحداث الجوية المرتبطة بارتفاع درجات حرارة المحيطات وفق ديلي ميل.

وكشفت النتائج أن الرواسب الطبقية كانت بمثابة أرشيف للأحداث الجوية المتطرفة لآلاف السنين، بما في ذلك العواصف الاستوائية والأعاصير.

وقال الدكتور دومينيك شميت، الباحث في مجموعة أبحاث الرواسب الحيوية والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بسبب الظروف البيئية الفريدة - بما في ذلك المياه السفلية الخالية من الأكسجين والعديد من طبقات المياه الطبقية - يمكن أن تستقر الرواسب البحرية الدقيقة دون إزعاج إلى حد كبير في الحفرة الزرقاء الكبرى".

يبلغ عمق الحفرة الزرقاء 410 أقدام وهي الأكبر في العالم، وقد وثقت على مدى آلاف السنين الأحداث الجوية من خلال طبقات مختلفة من تراكم الرواسب

على مر السنين، نقلت أمواج العواصف والعواصف العاتية جزيئات خشنة من الشعاب المرجانية القريبة إلى الحفرة، مما أدى إلى تشكيل طبقات مميزة في القاع.

تتميز رواسب العواصف عن الرواسب الرمادية الخضراء الموجودة في الطقس الجيد من حيث حجم الحبيبات والتركيب واللون، والذي يتراوح من البيج إلى الأبيض.

أحداث عظيمة

تمكن فريق البحث، الذي ضم علماء من كولونيا وغوتنغن وهامبورغ وبرن، من تحديد ما مجموعه 574 حدثًا عاصفة على مدى الـ 5700 عام الماضية، وهو ما يوفر صورة أطول بكثير لتقلبات المناخ ودورات الأعاصير مقارنة بالبيانات الآلية والسجلات البشرية، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 175 عامًا فقط.

اكتشف الباحثون أن توزيع طبقات العواصف في قلب الرواسب يظهر أن وتيرة العواصف الاستوائية والأعاصير في جنوب غرب البحر الكاريبي قد زادت بشكل مطرد على مدى الستة آلاف عام الماضية، كما وجد الباحثون أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر كان مرتبطاً بزيادة نشاط العواصف.

وتشير طبقات العواصف التسع من السنوات العشرين الماضية إلى أن الأحداث الجوية المتطرفة سوف تكون أكثر تواتراً بشكل كبير في هذه المنطقة في القرن الحادي والعشرين، كما حذر الباحثون.

وقال البروفيسور إيبرهارد جيشلر، الذي عمل أيضًا على الدراسة، "تشير نتائجنا إلى أن حوالي 45 عاصفة استوائية وأعاصير قد تمر فوق هذه المنطقة في قرننا وحده، وهذا من شأنه أن يتجاوز إلى حد كبير التباين الطبيعي للألفية الماضية".

وحذر الباحثون من أن التقلبات الطبيعية للمناخ لا يمكن أن تفسر هذه الزيادة، مشيرين بدلا من ذلك إلى الانحباس الحراري المستمر خلال العصر الصناعي، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتزايد قوة أحداث النينا العالمية، كما أضافوا أن هذا يخلق الظروف المثالية لتشكل العواصف المتكررة وتكثيفها السريع.

'تشير التوقعات في القرن الحادي والعشرين إلى زيادة غير مسبوقة في تواتر الأعاصير المدارية، والتي تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في العصر الصناعي.

10 حقائق عن الحفرة الزرقاء العظيمة في بليز

1. تشكلت الحفرة الزرقاء في نهاية العصر الجليدي الأخير عندما غمرت مياه البحر المرتفعة سلسلة من الكهوف الضخمة.

2. حدد الجيولوجيون أن الكهوف تشكلت لأول مرة منذ حوالي 153000 سنة، وغمرتها المياه بالكامل منذ حوالي 15000 سنة.

3. تقع على بعد حوالي 60 ميلاً قبالة سواحل مدينة بليز وهي جزء من الحاجز المرجاني في بليز، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

4. تمتلئ الكهوف تحت الماء في الحفرة الزرقاء بالهوابط العملاقة - وهو ما يشكل دليلاً على أنها كانت موجودة ذات يوم فوق الماء.

5. موطن للعديد من أنواع أسماك القرش بما في ذلك أسماك قرش الشعاب المرجانية الكاريبية، وأسماك القرش الممرضة، وأسماك القرش المرقطة، وأسماك القرش الثور، وأسماك القرش ذات الطرف الأسود.

6. على الرغم من أن الحفرة الزرقاء العظيمة مفتوحة على السطح، إلا أنها تتميز بشبكة كهوف واسعة تتطلب مهارات غوص عالية للتنقل فيها بنجاح. يُسمح فقط للغواصين الذين أكملوا 24 غوصة على الأقل بالدخول.

7. في عام 2012، صنفت قناة ديسكفري الحفرة الزرقاء في المرتبة الأولى ضمن قائمتها لأكثر 10 أماكن مذهلة على وجه الأرض.

8. يمكن رؤيتها من الفضاء ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال تشكيلتها الدائرية الفريدة وموقعها في وسط الحاجز المرجاني الأكبر في بليز.

9. تم صياغة اسم "الثقب الأزرق" من قبل الغواص البريطاني نيد ميدلتون في كتابه "10 سنوات تحت الماء" الذي نشر في عام 1988.

10. في عام 2018، كان ريتشارد برانسون جزءًا من فريق استكشافي سافر إلى قاع الحفرة - ووجد زجاجات بلاستيكية في قاع البحر.