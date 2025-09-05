نهر جليدي وردي.. جغرافية أوروبا تتغير إلى الأبد

يبدو أن جغرافية أوروبا تتغير بسرعة كبيرة وإلى الأبد، حيث يكشف تدفق النهر الوردي من جبال الألب حقيقة أن القارة العجوز ليست كما كانت من قبل.

صدمت مياه نهر جليدي الباحثين عندما تدفقت باللون الوردي الفاتححقوق الصورة: روب شميترز/إذاعة NPR | ذا ديلي جالاكسي - قناة الاكتشافات العظيمة

يلجأ العلماء في سويسرا إلى صبغ مياه نهر الرون الجليدي بلونٍ ورديٍّ فاقع، وتُعدّ هذه الطريقة غير التقليدية، التي يقودها باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich) ، جزءاً من محاولةٍ مستمرةٍ لفهم سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في أوروبا في ظلّ الاحتباس الحراري وفق "ديلي جالاكسي".

منذ العام 1850 فقد هذا النهر الجليدي، الواقع في جبال الألب السويسرية، حوالي 60% من حجمه، ولا يُعدّ اللون الوردي تجميلياً، بل هو مُتتبّع هيدرولوجي يسمح للعلماء بمراقبة كيفية تحرك مياه الذوبان وانتشارها، مما يوفر نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي لمعدل الذوبان وكيفية تدفق المياه من الكتلة الجليدية إلى الأنهار الرئيسية في أوروبا، نُشرت الصور والنتائج المذهلة لأول مرةٍ في مجلة نيو ساينتست .

.

تكشف بيانات المناخ الحديثة أن أوروبا هي أسرع القارات ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بما يقارب ضعف المتوسط ​​العالمي، وفقًا لإذاعة NPR، وتُعيد هذه الوتيرة غير المسبوقة تشكيل المناظر الطبيعية الجبلية، وتُسبب ضغطاً شديداً على الأنهار الجليدية في المنطقة، ويُعد نهر الرون الجليدي، الذي كان في السابق مصدراً موثوقاً للمياه، مؤشراً واضحاً على تغير بيئي أوسع نطاقاً.

قد تبدو تجربة الصبغة الوردية غير عادية، لكنها تخدم غرضاً علمياً بالغ الأهمية، بحسب مجلة نيو ساينتستفإن : "صبغ هذا التيار من مياه الذوبان على نهر الرون الجليدي في سويسرا باللون الوردي... لإنشاء وسيلة بصرية تساعدهم على مراقبة معدل تدفق المياه بشكل أفضل"، اتضح أن قياس الذوبان لم يعد يقتصر على الأرقام، بل يتعلق بالقدرة على رؤية التغيير قبل فوات الأوان.

الأنهار الجليدية تختفي

تتجاوز المخاطر ذوبان الجليد بكثير، نهر الرون الجليدي هو منبع نهر الرون، وهو شريان رئيسي يتدفق عبر بحيرة جنيف إلى فرنسا، ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو يدعم الزراعة، ويدعم التجارة، ويزود مجتمعات لا حصر لها بالطاقة الكهرومائية.

مع تناقص كثافة الأنهار الجليدية، يبدأ إيقاع النهر الطبيعي بالتغير، تتغير أنماط التدفق، ويصبح توافر المياه الموسمية غير متوقع، على المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى تعطل حركة الشحن، وانخفاض مستويات الخزانات، وتقليل موثوقية الري، ما كان في السابق نبضاً ثابتاً من مياه الذوبان خلال فصلي الربيع والصيف قد يتحول قريباً إلى موجات غير منتظمة تتبعها فترات جفاف طويلة.

التعلم على الجليد

حوّل المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ هذا المشروع إلى أكثر من مجرد مهمة بحثية، بل إلى درس عملي في كيفية عمل علم المناخ على أرض الواقع، باستخدام أدوات حقيقية وأنهار جليدية حقيقية، يتدرب الطلاب في واحدة من أكثر البيئات هشاشةً وسرعةً في التغير على كوكب الأرض.

قد تبدو الخطوط الوردية الزاهية المتدفقة عبر الجليد مجرد خدعة، لكنها تحمل بيانات حقيقية، تكشف هذه التقنية، المعروفة باسم علم المياه المتتبع ، عن سرعة تحرك مياه الذوبان، ومسارها، ومدة بقائها تحت السطح قبل أن تصل إلى الجداول والأنهار، باختصار، تُعد هذه التقنية من أوضح الطرق لقياس سرعة ذوبان الأنهار الجليدية.

ستختفي المياه الملونة قريباً، بفعل ذوبان النهر الجليدي المستمر، لكن الإشارة التي يتركها وراءه - خريطة لفقدان الجليد المتسارع - هي ما يراقبه العلماء عن كثب. ووفقًا لإذاعة NPR ، فإن الأنهار الجليدية في أوروبا "تذوب بسرعة"، وقد يؤدي اختفاؤها إلى "تغيير دائم" في الأنهار التي تُحدد جزء كبيراً من جغرافية القارة.

فيديو