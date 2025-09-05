الصورة الأولى للأرض من القمر.. كيف غيّرت صورة ناسا المنسية تاريخ الفضاء؟

في 23 أغسطس 1966، حقق مسبار ناسا Lunar Orbiter 1 إنجازا تاريخيا حين التقط أول صورة للأرض من مدار القمر، لتظهر كوكبنا كهلال رقيق يعلو الأفق القمري. ورغم أن صورة "طلوع الأرض" الشهيرة التي التقطها رواد أبولو 8 عام 1968 أصبحت رمزا ثقافيا عالميا، فإن هذا التصوير المبكر بالأبيض والأسود كان اختراقا تقنيا مهد الطريق للبعثات القمرية اللاحقة، المثير أن الصورة لم تكن ضمن خطة المهمة الأصلية، بل جاءت بقرار عفوي كشف للإنسانية لأول مرة شكل موطنها من الفضاء العميق.

مهمة علمية تتحول إلى لحظة تاريخية

أُطلق المسبار في 10 أغسطس 1966 على متن صاروخ Atlas-Agena D من قاعدة كيب كانافيرال، بهدف رسم خرائط دقيقة لمواقع الهبوط المستقبلية لمشاريع Surveyor وApollo، لا لالتقاط مناظر للأرض. وبعد أربعة أيام من الإطلاق، دخل المسبار المدار القمري، وخلال دورته السادسة عشرة في 23 أغسطس، وجه كاميرته نحو الأرض والتقط الصورة الشهيرة عند الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش، قبل إرسالها إلى محطة أرضية قرب مدريد.

كانت الصورة حبيبية وغير ملونة، لكنها شكلت أول دليل بصري على منظر الأرض من جرم سماوي آخر، على بعد نحو 239 ألف ميل، ورغم أن اللقطة لم تلقَ اهتماما واسعا حينها، إلا أنها كانت البداية الحقيقية لعصر النظر إلى الأرض من خارجها، وفقا لـ Daily Galaxy.

كاميرا متطورة من رحم الحرب الباردة

جاءت الكاميرا التي التقطت الصورة ثمرة تعاون بين Eastman Kodak والمكتب الوطني للاستطلاع الأمريكي، إذ طُورت في الأصل لأقمار التجسس Samos خلال الحرب الباردة، تم تعديلها لتعمل في بيئة الفضاء العميق، حيث جرى تحميض الفيلم على متن المركبة ومسحه ضوئيا وإرساله إلى الأرض سطرا بسطر.

أتاحت هذه التقنية المبتكرة رسم خرائط دقيقة للقمر، وحددت تسعة مواقع لهبوط بعثات أبولو، لتصبح خطوة أساسية في تحقيق حلم الهبوط البشري على سطح القمر.

من وثيقة تقنية إلى أيقونة إنسانية

ظل تأثير هذه الصورة محدودا حتى عام 1968، حين التقط رائد الفضاء بيل أندرز صورة Earthrise الملونة من مركبة أبولو 8، ليظهر كوكب الأرض كرة زرقاء نابضة بالحياة ترتفع فوق أفق القمر، في مشهد أصبح رمزا عالميا لحماية البيئة وهشاشة كوكبنا.

ويؤكد المؤرخون أن هذه اللحظة الرمزية لم تكن لتحدث لولا الخطوة التقنية الرائدة التي حققها مسبار Lunar Orbiter 1 عام 1966، الذي وضع أول حجر أساس لرؤية الأرض بعيون جديدة من الفضاء.