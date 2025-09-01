31 مليون يورو إيرادات مهرجان سالزبورغ بالنمسا

اجتذب مهرجان سالزبورغ في النمسا، الذي يعرف بأنه احتفال عالمي بالموسيقى والدراما، يعقد سنوياً في مسقط رأس الموسيقار موزارت، حضوراً قياسياً، حسب ما قال المنظمون أمس، مع اقتراب انتهاء نسخة هذا العام من المهرجان.

وقال المهرجان في بيانه الختامي إنه تم بيع 98 % من التذاكر لـ174 عرضاً لنحو 256 ألف زائر من 88 دولة. وبلغت مبيعات التذاكر نحو 31 مليون يورو (36.2 مليون دولار) خلال فترة المهرجان، الذي بدأ في 18 يوليو الماضي، واختتمت فعالياته أمس.

وحظيت عروض ما يطلق عليها سلسلة «إيفري مان» التي تقام في الهواء الطلق أمام كاتدرائية المدينة بشعبية كبيرة، ونفدت تذاكرها بالكامل. وتركز فعاليات المهرجان بصورة خاصة على فولفجانج أماديوس موزارت، المولود في سالزبورج، حيث تواصل شهرته في اجتذاب العشرات لزيارة المدينة طوال العام.