أحلام في جلسة «بحر الثقافة» : الابتكار يحفظ الموروث الموسيقي



استضافت مؤسسة بحر الثقافة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 الفنانة أحلام في جلسة بعنوان (الصوت الذي كبر معنا: أحلام الرحلة والأثر)، أدارتها الكاتبة الإماراتية أسماء صديق المطوع، وتحدثت خلالها أحلام عن تجربتها الفنية والإنسانية والثقافية، وعن مسيرتها الفنية.

وأكدت الفنانة أحلام أن حفظ الموروث الثقافي والموسيقي يكون بالابتكار، من خلال إبراز عمل جديد من التراث، وقولبته في نمط جديد وتوزيع مختلف، مضيفة: «الابتكار هو ديمومة للعمل، وهو ما يحفظ التراث الموسيقي على مدى أجيال».

وقدمت الفنانة أحلام عدة نصائح مهمة للفنانين من وحي تجاربها الفنية وخبراتها ومسيرتها، وقالت:«على الفنان أن لا يعيش على نفس النمط دائماً وأن يحاول أن يتطور، وعليه أن يحافظ على هويته كفنان مع الحفاظ على الابتكار الفني، وهو ما يجعل الجمهور يحب الفنان ويتبعه، ويأتي الابتكار والتجديد من خلال العديد من العناصر الفنية مثل الموسيقى الجديدة، والاهتمام بالتوزيع الموسيقي، ومواكبة الموسيقى العصرية، مثل اختصار الموسيقى الطويلة، وتخفيف الكلمات الصعبة، وغيرها من العناصر، وهذه الأمور تضمن للفنان الحفاظ على هويته الثقافية مع الاستمرارية من خلال الابتكار فقط».

وفاجأت الفنانة أحلام الحضور في «أبوظبي للكتاب» بتقديم العديد من الأغاني بصوتها، وكانت المفاجأة تقديمها مقطعاً من أغنية أم كلثوم «سيرة الحب»، وذلك قبل أن تستكمل تصريحاتها اللافتة في الندوة، فضلاً عن تأديتها مقتطفات من أغانيها القديمة المفضلة، التي طالما أحبها الجمهور لا سيما الوطنية منها، وقالت إن سياستها في الفن البدء من الصفر باستمرار، وتقوي نفسها بأعمالها.

كما كشفت عن طموحاتها الفنية، وأضافت أن من أحلامها أن يكون هناك «مدرسة أحلامية»، وأكدت أنها تصنف نفسها فنانة عاشقة للفن طوال عمرها.