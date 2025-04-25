ناسا تُطلق تحذيراً خطيراً.. هل تنهار محطة الفضاء الدولية؟

في تطور يثير مخاوف جدّية بشأن مستقبل محطة الفضاء الدولية، دقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ناقوس الخطر محذرة من خطر وشيك يتمثل في احتمال هبوط طارئ وغير مسيطر عليه للمحطة، وسط مؤشرات على تدهور هيكلي وتسربات هوائية متزايدة، بالتزامن مع مخاوف من تخفيضات محتملة في موازنة الوكالة.

وخلال اجتماع حديث للجنة السلامة الجوية التابعة لـ"ناسا"، استعرض خبراء فنيون بيانات تكشف عن تدهور متسارع في بنية المحطة، مشيرين إلى استخدام أوراق شاي عائمة للكشف عن أماكن التسرب، في مشهد يلخص هشاشة الوضع الراهن، وفقا لموقع sustainability-times.

وبحسب الخطط الحالية، تعتزم "ناسا" إنهاء مهمة المحطة بحلول عام 2030، عبر تنفيذ هبوط موجه باستخدام مركبة فضائية جديدة تطورها شركة "سبيس إكس"، لكن تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أثارت الجدل بعد أن دعا إلى تسريع هذا الموعد، مؤكداً أن "المحطة أنجزت مهمتها"، في موقف يعكس تضارباً محتملاً في المصالح، رغم تأثيره الواسع في صناعة الفضاء.

وحدة "زفيزدا": النقطة الحرجة

القلق الأكبر يتركز في وحدة "زفيزدا" الروسية، وتحديداً في الجزء المعروف باسم "PrK"، الذي يعاني منذ سنوات من تسربات هوائية لم تفلح جهود التعاون الأمريكي–الروسي في وضع حد نهائي لها حتى الآن، وأجبرت هذه التسربات إدارة المحطة على تقليل الضغط الجوي داخل الوحدة كإجراء احترازي.

وفي محاولة لتدارك الوضع، من المقرر أن تعقد "ناسا" ووكالة "روسكوزموس" الروسية اجتماعاً حاسماً في موسكو قريباً، لبحث الخيارات المتاحة للحد من تفاقم المخاطر التقنية.

كابوس الهبوط غير الموجه

السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في احتمال سقوط غير موجه للمحطة قبل الانتهاء من تطوير المركبة الأمريكية المخصصة للهبوط، ما يفتح الباب أمام كارثة محتملة بتساقط الحطام فوق مناطق مأهولة بالسكان.

وحذرت لجنة السلامة من أن أي تأخير في تطوير المركبة ومنصة الإطلاق الخاصة بها قد يضاعف خطر هذا السيناريو، في وقت تواجه فيه "ناسا" ضغوطاً متزايدة للتوفيق بين استكمال المشروع ومتطلبات التشغيل الراهن للمحطة.

أزمة ميزانية تُهدد الاستقرار

بلغت تكاليف تشغيل المحطة وصيانتها في عام 2024 نحو 993 مليون دولار، إضافة إلى 1.63 مليار دولار خُصصت لنقل الطواقم والإمدادات، ومع تصاعد كلفة تطوير مركبة الهبوط والبنية التحتية المرافقة لها، يتزايد الضغط على الميزانية العامة للوكالة.

وحذرت لجنة السلامة من أن الاعتماد الكلي على مخصصات محطة الفضاء لتمويل هذه المشاريع الجديدة قد يؤدي إلى تقويض سلامة العمليات وتعقيد عملية إنهاء الخدمة بصورة آمنة ومنظمة.

إرث على المحك

مع دخول محطة الفضاء الدولية عقدها الأخير، تتصاعد التحديات التقنية والمالية والدبلوماسية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً وشاملاً لتأمين ختام آمن لمسيرتها.

ويبقى التنسيق الدولي – بين "ناسا"، و"سبيس إكس"، ووكالات الفضاء الأخرى – مفتاحاً أساسياً لتفادي أزمة فضائية محتملة، والحفاظ على الإرث العلمي والإنساني لمحطة شكّلت لعقود رمزاً للتعاون العالمي في استكشاف الفضاء.