4 مخطوطات لشكسبير عمرها 300 عام تطرح في المزاد 23 مايو

من المقرر أن يتم طرح أربع مخطوطات للكاتب ويليام شكسبير، تم نشرها منذ أكثر من 300 عام، للمزاد، حيث من المتوقع أن يتم بيعها بمبلغ يتراوح بين 3.5 ملايين جنيه استرليني (4.6 ملايين دولار) و 4.5 ملايين جنيه استرليني.

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» أنه سيتم طرح الكتب، التي تحتوي على مسرحيات لشكسبير، للبيع في دار سوثبي للمزادات في لندن في 23 مايو المقبل، بعد شهر من عيد ميلاد شكسبير في 23 أبريل. ويقول الخبراء إن المخطوطة الأولى، التي تحتوي على 36 من مسرحيات شكسبير تعد «الأكثر أهمية في تاريخ الأدب الإنجليزي» وأضافوا أن من غيرها كان ليضيع نصف مسرحيات الكاتب، بما فيها «ماكبث» و«الليلة الثانية عشرة» و«يوليوس قيصر».