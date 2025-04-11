أضواء ألمانية تستحضر عصر «الفايكينج»

في إطار مبادرة محلية لتخليد تاريخ بلدة صغيرة شمالي ألمانيا، تم وضع أضواء بطابع عصر «الفايكينج»، لتوجيه المشاة في البلدة.

وتساعد معابر المشاة المصممة بطابع عصر «الفايكينج» في بلدة هاديبي بولاية شليسفيج هولشتاين، شمال شرقي ألمانيا، الأفراد على عبور طريق «بي 76»، الواقع بالقرب من مدخل متحف «هايثابو فايكينج» في البلدة.

وقال رالف فيدرسن، مدير مكتب بلدة هاديبي، أمس، إن إحدى نساء البلدة رأت إشارة مرور على شكل يعود إلى عصر الفايكينج في الدنمارك، ثم سألته عن سبب عدم وجود إشارة مماثلة لها في موقع التراث العالمي ببلدتهم.

وتبنت البلدة الفكرة، وبدأت إجراءات من أجل الحصول على موافقة.

وقام مصمم جرافيك محلي بتطوير الأشكال التي تم تقديمها من أجل الموافقة عليها، وقد تم وضعها في البلدة.

