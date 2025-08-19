تفاصيل مرعبة.. رحيل "شاعر الجنوب" سعود بن معدي القحطاني

توفى الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني الملقب بـ "شاعر الجنوب" أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال إثر انزلاقه من على سفح منطقة مرتفعة في جبل سمحان بولاية مرباط بسلطنة عمان، مما تسبب في تعرضه لإصابات بليغة أدت إلى وفاته.

الدفاع المدني

وقال الدفاع المدني بمحافظة ظفار عبر منصة إكس:" "تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار، بالتعاون مع عددٍ من المواطنين، مع حادث سقوط أحد السواح من هواة التسلق الجبلي إثر انزلاقه من على سفح منطقة مرتفعة في جبل سمحان بولاية #مرباط، مما تسبب في تعرضه لإصابات بليغة أدت إلى وفاته".

وأضاف: "تدعو الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ارتياد المناطق الجبلية والمرتفعة، خصوصًا في موسم الخريف الذي يجعل المسارات زلقة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، مؤكدةً أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية".

من جهة اخرى تابعت سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط الحادث ودونت عبر حستابها الرسمي عغلى منصة إكس:" باشرت السفارة حادثة سقوط المواطن سعود بن معدي القحطاني من مرتفعات جبل سمحان في #صلالة والذي أدى إلى وفاته وتعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة لاتمام إجراءات نقل جثمان المتوفي ( رحمه الله بواسع رحمته ) إلى المملكة"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق آخر ظهور للشاعر سعود بن معدي القحطاني قبل وفاته بساعات إثر سقوطه من مرتفعات جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

وأظهر الفيديو الراحل وهو يجلس داخل أحد المقاهي برفقة مواطن عماني، كما تضمن لقطات لنباتات أرفقها القحطاني بعبارة "صباح الخير".

كما ظهرت في المقطع بعض المعجنات التي تناولها على مائدة الإفطار، إلى جانب مقتنيات تراثية قديمة مثل ماكينة خياطة وميكروفون، قبل أن يختم الفيديو بمشاهد طبيعية من جبل سمحان.

جبل سمحان

أحد الجبال الشاهقة في شبه الجزيرة العربية، يقع في ظفار جنوب سلطنة عمان، وهو الجزء الشرقي من سلسلة جبال ظفار، تتقاسمه إدارياً ولاية سدح وولاية مرباط في محافظة ظفار، ويعتبر جبل سمحان من أهم السلاسل الجبلية حيث يبلغ أقصى ارتفاع له 2,100 متر، ويضم العديد من السهول تتخللها ممرات ضيقة وعميقة يصل بعضها إلى نحو 1,000 متر.