نادية النجار: مكانة الأدب مرهونة بمدى انتصاره للقيم والإنسان

القراءة والسرد جسران يربطاننا بعوالم متعددة، بعضها نعرفه، وبعضها نكتشفه لأول مرة. فمن خلالهما، وخصوصاً الأخير، تتجلى القضايا الإنسانية بأبعادها المختلفة، ويجد القارئ نفسه في مواجهة رؤى وأفكار قد تغير نظرته إلى الحياة. وفي هذا الإطار، يبرز دور الأدباء الذين لا يكتفون بنقل الحكايات، بل يغوصون في عمق التجربة البشرية، ليقدموا أعمالاً تفتح الأفق أمام التساؤلات والتأملات العميقة.

ومن بين هؤلاء، الروائية الإماراتية نادية النجار، التي استطاعت من خلال أعمالها أن تضع بصمتها في المشهد الأدبي العربي، مستكشفة قضايا إنسانية واجتماعية بأسلوب سردي متقن.

وقد حققت روايتها «ملمس الضوء» نجاحاً لافتاً، حيث تم ترشيحها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025، وهو إنجاز يعكس عمق التجربة التي تقدمها الرواية، ومدى تأثيرها في الساحة الأدبية.

وهي تؤكد في حوارها مع «البيان»، أن الأدب القيم والجيد هو الذي ينتصر للإنسان.. والذي يلامس الأرواح بعمق. وتوضح نادية النجار أنها سافرت في روايتها الأخيرة، إلى عوالم أرادت أن تفهمها وهي تكتب عنها وتبحر في غوامضها لتستجليها وتروي معاناة فئة مجتمعية مهمة.

وتقول: لست متأكدة من أين جاءني الإلهام لكتابة هذه الرواية. عندما أكتب هنالك أشياء أريد أن أحكيها، وأخرى أريد أن أفهمها. في «ملمس الضوء» ربما كنت أريد أن أفهم عالم المكفوفين، وماهية العمى، فكانت نتيجة رحلة بحثي الطويلة هي هذه الرواية، وحكاية البطلة نورة؛ الشابة الكفيفة، وسردها لما حولها في غياب حاسة البصر، وانتقالها إلى الماضي عبر صور جدها المصور، باستخدام تطبيق خاص بالمكفوفين.

وأضافت: في الواقع بدأت الكتابة للكبار حيث كتبت ثلاث روايات، ثم اتجهت إلى الكتابة للأطفال. دخلت عالم أدب الطفل، بعد أن التحقت في ورشات متخصصة، واطلعت على هذا الأدب عن كثب. كتبت قصة مصورة عنوانها: «أنا مختلف»، وبعدها نشرت مجموعة كتب للأطفال والناشئة.

وعن التحديات التي واجهتها خلال كتابة «ملمس الضوء»، قالت: الكتابة عن شخصية كفيفة لم تكن سهلة، وبما أن البطلة نورة هي من كانت تروي الحكاية كنت حذرة في وصف الأماكن حولها والأشخاص الذين تقابلهم، واعتمدت في الوصف على الحواس الأخرى دون حاسة البصر، وقد بحثت عن العمى، وأنواعه، وأسبابه الطبية، وقرأت الكثير من الدراسات عن الموضوع نفسه، وقابلت أشخاصاً مكفوفين وخصوصاً ممن لا يمتلكون ذاكرة بصرية، وحمّلت هاتفي بتطبيقات خاصة بالمكفوفين. بدأت الكتابة بعد أن وجدت نفسي مستعدة أن أكتب حكاية نورة وأن أكتشف معها ملمس الضوء.

الأدب الجيد

وتؤكد النجار أهمية الجوائز ودورها على انتشار الأعمال الفائزة، حيث يترقب القراء القوائم الطويلة والقصيرة في كل أنحاء العالم العربي، موضحة أن الجوائز تساهم في ترجمة الأعمال الفائزة إلى لغات مختلفة.. وقد ساهمت الترجمة في تعريف القراء من أنحاء العالم بالرواية العربية والأدب العربي.

وفي السياق نفسه، تحدثت النجار عن دور الأدب في تسليط الضوء على قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت: الأدب الجيد ينتصر للإنسان.

وبالنسبة لي أجد أن الكتابة عن شخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة ضروري وخصوصاً في أدب الطفل، حيث توفر القصص التي تحدثت عن إعاقات مختلفة بشكل مدروس، أو كان أحد أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فرصة رائعة للطفل كي يتعرف على الأفراد من ذوي الاحتياجات بما أنهم فرد من نسيج المجتمع، ويفهمونهم ويتقبلونهم، وقد يساعده على تكوين صداقات معهم.

تلك القصص تؤثر كذلك على الأطفال من ذوي الإعاقات، فهم إن قرؤوا قصة كتبت عنهم بشكل جيد سيكون لذاك أثر رائع عليهم بلا شك، وستزداد ثقتهم بأنفسهم. إن هؤلاء الأطفال بحاجة لأن يروا أنفسهم في القصص أسوة بغيرهم.

وقد كتبت قصصاً للأطفال تحدثت عن إعاقات مختلفة، مثل قصة «أصوات العالم» عن طفلة صماء، و«نزهتي العجيبة مع العم سالم» عن موضوع العمى.

مرحلة البحث

لا تزال نادية في مرحلة البحث عن فكرة رواية جديدة. وتقول: أحتاج إلى مدة من الزمن قبل أن أبدأ بكتابة رواية جديدة، حيث أكتب أدب الطفل والروايات الموجهة للكبار، ولكن الكتابة للطفل تمنحني فرحة مضاعفة، وخصوصاً عندما أرى كتبي في يد الأطفال.

في النهاية، تبقى «ملمس الضوء» تجربة أدبية تتجاوز مجرد السرد، لتكون جسراً لفهم المختلف، وتسليط الضوء على العوالم غير المرئية، من خلال قوة الحكاية، وقدرة الأدب على لمس الأرواح قبل العيون.