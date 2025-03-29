أول دولة في العالم تعلن موعد عيد الفطر

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن يوم بعد غد الاثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 مارس.

وأوضح المجلس في بيانه أن آخر يوم في رمضان سيكون الأحد 30 رمضان، نظراً لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في كبرى المدن الأسترالية مثل سيدني وبيرث، ما يجعل رؤيته مستحيلة شرعاً.

وبحسب التحريات الفلكية، سيولد هلال شوال في سيدني يوم السبت 29 مارس الساعة 9:57 مساءً (بتوقيت شرق أستراليا)، وفي بيرث الساعة 6:57 مساءً (بتوقيت غرب أستراليا)، أي بعد غروب الشمس في كلا المدينتين. وبالتالي، فإن اليوم التالي (الأحد) سيكون مكملاً لشهر رمضان، ويبدأ العيد يوم الاثنين.

وأعلنت سلطنة بروناي أن عيد الفطر المبارك فيها سيكون يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة.

كما أعلنت ماليزيا أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر السعيد نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة.

الخلاف الفلكي حول رؤية الهلال

أشارت الحسابات الفلكية في دول أخرى إلى إمكانية اختلاف الموعد. ففي مكة المكرمة والقاهرة، سيظل الهلال في السماء بعد الغروب لمدة 7 و11 دقيقة على التوالي، مما قد يسمح برؤيته في بعض الدول الإسلامية، وبالتالي إعلان العيد يوم الأحد 30 مارس.

من جهته، توقع الفلكي بدر العميرة (عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك) أن يكون العيد يوم الاثنين، نظراً لاستحالة الرؤية مساء السبت. كما أكد مركز الفلك الدولي أن عمر الهلال سيكون قصيراً جداً (4 ساعات و56 دقيقة) عند الغروب، مما يعزز استكمال رمضان 30 يوماً.

في حين أعلنت بعض المراصد إمكانية إثبات الهلال يوم السبت، مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الذي أكد أن القمر سيظهر لمدة 11 دقيقة بعد الغروب، أشار خبراء آخرون إلى أن هذه المدة غير كافية للرؤية بالعين المجردة، مما قد يؤدي إلى إعلان العيد يوم الاثنين في عدة دول.

يُذكر أن القرار النهائي سيخضع لاستطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية في كل دولة، مما قد يؤدي إلى اختلاف موعد العيد بين الدول الإسلامية.