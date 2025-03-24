مغرد: الأغلى في العالم.. كم تبلغ فاتورة كهرباء المسجد الحرام؟

نشرت قناة الإخبارية السعودية أمس مقطع فيديو يظهر بيانات عن فاتورة كهرباء المسجد الحرام.

وجاء في الفيديو الذي لقي تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي أن 15 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 4 ملايين دولار هو قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الحرم المكي من الكهرباء.

وبحسب التقرير فإن المسجد الحرام يستهلك نحو 100 ميغا فولت أمبير يومياً، موزعة على نظام صوتي يضم 8 آلاف سماعة ويعد من الأكبر عالمياً، وأكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر من 120 ألف وحدة إنارة، بالإضافة إلى منظومة تبريد بطاقة 155 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد بالحرم المكي 883 وحدة تكييف بهدف توفير بيئة مريحة لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى 4323 مروحة تهوية ورذاذ لتلطيف الأجواء، و519 سلّماً كهربائياً، و100 شاشة تفاعلية تعمل بـ16 لغة مختلفة.

تفاعل كبير

وإزاء هذه الأرقام الضخمة التي سردها التقرير، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحب وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير رحلة دينية تتسم بالسلاسة والانسيابة والراحة.

وذكر أحد المغردين على منصة "إكس" أن فاتورة إنارة المسجد الحرام هي أغلى فاتورة في العالم.

وأشار آخر إلى أنه بحسبة سريعة فإنه في خلال عشر سنوات، تكون تكلفة (الكهرباء) للمسجد الحرام (فقط) حوالي مليار و800 مليون ريال سعودي.

وذهب مغرد آخر إلى أن هذه فاتورة الكهرباء فقط ولم تتحدث عن باقي الخدمات الموجودة في الحرم والتي تصرف عليها مبالغ طائلة.

3 ملايين مصل

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي قاصدي الحرم المكي يوم أمس بلغ 3,101,140 مصل ومعتمر.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المصلين في صلاة الفجر أمس بلغ 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090 وفي صلاة العصر 547,695 وفي صلاة المغرب 710,524 وفي صلاة العشاء والتراويح 732,728.

وذكرت أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 40,540 فيما بلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب (1) الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب (17) السلام 32,369 معتمراً، وباب (33) الحديبية 69,596 معتمرا وباب (40) العمرة 111,421 معتمرا وباب (79) الملك فهد 172,771 معتمراً، ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمراً.

أرقام

-1 نظام صوتي يضم 8 آلاف سماعة.

2. أكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة.

3. أكثر من 120 ألف وحدة إنارة موزعة في أرجاء الحرم.

4. منظومة تبريد بطاقة 155 ألف طن

5. 883 وحدة تكييف.

6. 4323 مروحة تهوية ورذاذ.

7. 519 سلماً كهربائياً.

8. 100 شاشة تفاعلية تعمل بـ 16 لغة مختلفة.