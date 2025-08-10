الذكاء الاصطناعي يحل أحد أكبر ألغاز علم الآثار في التاريخ

كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن مئات التصاميم القديمة الضخمة المخفية منذ قرون في الصحراء البيروفية، وكشفت عن أنماط وأغراض تم تجاهلها لفترة طويلة.

في غضون ستة أشهر فقط، ضاعف فريق مشترك من معهد نازكا بجامعة ياماغاتا وشركة آي بي إم عدد خطوط نازكا المعروفة ، كاشفًا عن 303 نقوش جيولوجية لم تُكتشف سابقًا في صحراء بيرو الساحلية، نُشر هذا الاكتشاف في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، وأكده عالم الآثار الرائد البروفيسور ماساتو ساكاي ، ويمثل أحد أسرع توسعات المعرفة الأثرية التي تحققت على الإطلاق في هذا الموقع المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وفق ديلي جالاكسي .

تُصوِّر هذه النقوش الضخمة، المنحوتة في أرض الصحراء بين عامي 200 قبل الميلاد و650 ميلادية، حيوانات ونباتات وأنماطاً هندسية منمَّقة، بعضها يمتدُّ لمئات الأمتار، حتى الآن، لم يُلاحَظ الكثير من هذه الأشكال المُعقَّدة نظراً لحجم الصحراء وقيود أساليب المسح التقليدية.

كيف غيّر الذكاء الاصطناعي اللعبة؟

لأكثر من قرن، درس علماء الآثار خطوط نازكا من خلال التصوير الجوي والمسوحات الأرضية ورسم الخرائط اليدوية الدقيقة، استخدم هذا النهج الجديد خوارزميات ذكاء اصطناعي مُدرّبة على آلاف الصور الجوية، مما مكّن النظام من اكتشاف الخطوط الخافتة والأشكال الهندسية الدقيقة التي لا تراها العين البشرية.

قام الذكاء الاصطناعي بفحص كميات هائلة من صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة عالية الدقة، مُحددًا مواقع جغرافية محتملة للمتابعة.

وأوضح ساكاي: "إن القدرة على إجراء المسح في هذه الفترة القصيرة كانت بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي". بمجرد تحديد المواقع، تم التحقق من كل موقع من قِبل علماء الآثار في الميدان، مما يضمن الدقة والسياق.

من بين الأشكال الجديدة، رسومات لقطط وطيور وأسماك وأشكال تجريدية، ربما استُخدمت لأغراض احتفالية أو فلكية أو إقليمية، دقة هذه الصور، التي حافظ العديد منها على تناسق مثالي رغم صغر حجمها، تُبرز فهم حضارة نازكا المتقدم للهندسة والتخطيط المكاني .

خطوط آي نازكا

بينما تراوحت النظريات حول خطوط نازكا بين التقويمات الفلكية والرسائل الموجهة إلى الكائنات الفضائية، تدعم الأدلة الحديثة تفسيراً أكثر منطقية، يعتقد فريق ساكاي أن العديد من الأشكال المكتشفة حديثًا شكلت مسارات طقسية - وهي مسارات تُستخدم في المواكب الاحتفالية في مشاهد روحية كبيرة.

يتماشى هذا مع فرضيات سابقة طرحتها ماريا رايشه، عالمة الرياضيات والفلك الألمانية التي أمضت عقوداً في رسم خرائط الخطوط وملاحظة دقتها الهندسية، ويعزز اتجاه وحجم وموقع النقوش الجيوغليفية الجديدة فكرة أنها لم تكن أعمالًا فنية عشوائية، بل جزءاً من مشهد روحي متكامل أكبر .

الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي

مشروع نازكا جزء من توجه أوسع في علم الآثار، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع تلال الدفن في أوروبا، ورسم خرائط للمستوطنات القديمة المختبئة تحت الغابات، وحتى تحديد مواقع حطام السفن الغارقة في قاع المحيط.

يصف الدكتور جواو فونتي من معهد ERA للآثار هذا التحول التكنولوجي بأنه "قفزة نوعية في الكفاءة"، مشيرًا إلى أن المسوحات التي كانت تستغرق سنوات في الماضي، أصبحت الآن تُنجز في أيام. وعند دمجه مع التصوير الفوتوغرامتري والاستشعار عن بُعد، يوفر الذكاء الاصطناعي رؤىً غير مسبوقة للمناظر الطبيعية القديمة، مما يساعد الباحثين على إعادة بنائها بدقة مذهلة.

التكنولوجيا كشريك وليس بديلاً

على الرغم من سرعة اكتشافات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاقها، يُشدد علماء الآثار على أهمية الخبرة البشرية، تُحذّر الدكتورة ألكسندرا كاراميترو من جامعة ساوثهامبتون، التي تُطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث الأثري، من أن "الذكاء الاصطناعي ليس مثالياً، وخاصةً في علم الآثار". يجب تأكيد كل موقع يُكتشف بواسطة الذكاء الاصطناعي شخصياً، ولا تزال النتائج الإيجابية الخاطئة تُشكّل تحدياً.

مع ذلك، لا يمكن إنكار هذا الزخم، فمع تطور الخوارزميات، تزداد إمكانية الحفاظ على المواقع المهددة بالانقراض بشكل ملحوظ. بالنسبة لصحراء نازكا، يعني هذا خريطةً متوسعةً باستمرار لإحدى أكثر حضارات العالم غموضاً، ونافذةً أوضح على معتقدات وطقوس وفنون ثقافة ازدهرت قبل أكثر من 1500 عام.