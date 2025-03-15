إعلان تفاصيل الدورة الرابعة لجائزة "عوشة السويدي"





أعلن مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي برئاسة الدكتورة رفيعة غباش عن الدورة الرابعة للجائزة، في مجلس رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في الوصل بدبي.

حضر فعاليات الإعلان عن برامج ومضامين الدورة الرابعة لجائزة عوشة بنت خليفة السويدي، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والدكتورة رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناء الجائزة وسعود الدربي، رئيس أول للصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، وعبدالسلام محمود المرزوقي، الأمين العام للجائزة، والشاعر هزاع أبو الريش المنصوري والشاعرة مريم النقبي، عضوا مجلس أمناء الجائزة، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين، والشخصيات المجتمعية، والمثقفين، والإعلاميين.

وقال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: نرحب بالجميع في هذه الفعالية ونبارك لكم بالشهر الفضيل، ونشكر جهود الدكتورة رفيعة غباش على جهودها المتميزة في التوثيق لسيرة إبداع وحياة الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي " فتاة العرب".

من جانبها قالت الكتورة رفيعة غباش رئيس مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي إن دعم خلف الحبتور للجائزة عامل جوهري في القدرة على صون مخزون إبداع فتاة العرب وتعريف الأجيال بقيمتها.

وأضافت، شعر عوشة بنت خليفة السويدي بحر لا حدود له تطرق إلى مختلف مجالات الحياة، وتضمن جواهر القيم المجتمعية ووثق ثقافة مجتمع الإمارات وتراثه ـ مشيرة إلى أن شعر عوشة انطوى على جوهر مهم وقيم، حيث كتبت الأشعار الدينية الإيمانية وبها قصيدة في مدح الرسول الكريم محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ، كما أن قصيدتها الأخيرة كانت بعنوان (الغفران).

وأشارت غباش إلى أن الدورة الرابعة للجائزة تفتح أبوابها أمام الشعراء للمشاركة بإبداعاتهم في مجال الشعر الديني النبطي، حيث يمكنهم الكتابة في موضوعات متنوعة، من بينها: مدح الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ، أو مدح الدين الإسلامي، أو التعبير عن أخلاق الإسلام وتعاليمه السامية، أو موضوعات أخرى تعكس روحانية الدين الإسلامي وجمالياته.