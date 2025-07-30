وفاة الفنان لطفي لبيب بعد مسيرة فنية حافلة





توفي الفنان المصري لطفي لبيب عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي حالة حرجة دخل لطفي لبيب ي العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تعرضه لالتهاب رئوي حاد، ونزيف بالرئة أدى إلى فشل رئوي مرتفع، وكان الفريق الطبي يجري تقييماً طبياً شاملاً لاحتمال إجراء عملية شق في الحنجرة لتحسين تدفق الأكسجين.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل ببيان جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وتابع البيان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، يعد من أبرز أسماء الكوميديا والدراما في مصر، وله سجل حافل بأكثر من خمسة عقود قضاها في خدمة الفن، حيث تميز بقدرته على تقديم أدوار إنسانية متنوعة أحبها الجمهور من جميع الأعمار.

منذ عام 2017 عانى الراحل من جلطة دماغية أثرت بشكل كبير على حركته، لكنه ظل متمسكاً بحبه للفن ولم يعتزل التمثيل رسمياً، رغم انخفاض فرص عمله بسبب محدودية حركته.

قدم لطفي لبيب على مدار 5 عقود أكثر من 380 عملاً فنياً، شملت السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وتميز برصيده الكبير من الأدوار الكوميدية والفنية.