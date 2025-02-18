بحجم النمر وعاش في مصر قبل 30 مليون سنة.. اكتشاف حيوان مفترس "مخيف"

اكتشف علماء الحفريات نوعًا جديدًا من الحيوانات المفترسة "المخيفة" بحجم النمر والتي ربما كانت تحكم الغابات الخصبة في مصر منذ حوالي 30 مليون عام.

عثر عالم الحفريات هشام سلام وزملاؤه على جمجمة أحفورية كاملة إلى حد كبير لـ" باستيتودون سيرتوس " - مليئة بالأسنان الحادة وعضلات الفك القوية - في ما يعرف اليوم بالصحراء بالقرب من مدينة الفيوم وفق "نيوزويك".

وقالت شروق الأشقر، مؤلفة البحث وخبيرة الحفريات في مختبر سلام بجامعة المنصورة في مصر، في بيان: "عندما كنا على وشك الانتهاء من عملنا، اكتشف أحد أعضاء الفريق شيئًا رائعًا - مجموعة من الأسنان الكبيرة تبرز من الأرض".

اكتشاف غير عادي

"لقد جمع صراخه المتحمس الفريق معًا، مما يمثل بداية اكتشاف غير عادي: جمجمة شبه كاملة لحيوان آكل اللحوم القديم، وهو حلم لأي عالم حفريات فقارية ".

أطلق الفريق على الجنس الجديد اسم "باستيتودون " في إشارة جزئية إلى الإلهة المصرية القديمة ذات رأس القطة "باستيت"، تكريماً للمكان الذي تم اكتشاف العينة فيه، وللأنف الذي يشبه أنف القطة لهذا الحيوان المفترس القديم. أما الجزء الثاني من الاسم، "أودون"، فيعني السن.

يعد الباستيودون مثالاً لمجموعة منقرضة من الثدييات المفترسة المعروفة باسم هينودونتس، والتي تطورت قبل وقت طويل من ظهور الحيوانات آكلة اللحوم الحديثة مثل القطط والكلاب والضباع.

على الرغم من اسمها، فهي في الواقع ليست ذات صلة بالضباع الحديثة، على الرغم من أن أسنانها متشابهة، سيطرت حيوانات الهينودونت على النظم البيئية في أفريقيا بعد انقراض الديناصورات.

يتغذى على الفيلة

وبحسب الباحثين، فإن باستيتودون ربما كان يتغذى على حيوانات مثل الرئيسيات، والأفيال المبكرة، وأفراس النهر المبكرة، والثدييات الممتلئة والفراء المعروفة باسم الوبر.

تم العثور على النوع الجديد في الصخور التي تبرز في منخفض الفيوم، وهي المنطقة التي توفر نافذة جيولوجية على نحو 15 مليون سنة من التاريخ التطوري - وهي الفترة التي تشمل التحول من مناخ الاحترار في العصر الإيوسيني (الذي استمر من 56 إلى 33.9 مليون سنة مضت) إلى تبريد العصر الأوليجوسيني (منذ 33.9 إلى 23 مليون سنة).

الفيوم

وقال مات بورثس، أستاذ الأنثروبولوجيا التطورية بجامعة ديوك بولاية كارولينا الشمالية والمشارك في تأليف الدراسة ، في بيان: "الفيوم هي واحدة من أهم المناطق الأحفورية في أفريقيا".

وأضاف: "لولا ذلك، لما كنا لنعرف إلا القليل عن أصول النظم البيئية الأفريقية وتطور الثدييات الأفريقية مثل الفيلة والقردة وضباعيات الأسنان، لقد عمل علماء الحفريات في الفيوم لأكثر من قرن من الزمان، لكن مختبر سلام أثبت أن هناك المزيد لاكتشافه في هذه المنطقة الرائعة".

وساعد اكتشاف جمجمة " باستيتودون" الباحثين أيضًا في تسليط الضوء على مجموعة ذات صلة من حيوانات الهيبنودونت بحجم الأسد والتي تم اكتشافها لأول مرة في الفيوم منذ أكثر من 120 عامًا.