آخر 20 ثانية .. بعد 8 أشهر من انفجار الغواصة تيتان تسجيل صوتي يغير كل شيء

بعد مرور 8 أشهر على حادثة انفجار الغواصة "تيتان"، تم الكشف عن تسجيل صوتي مدته 20 ثانية قد يغير فهمنا الكامل لما حدث.

في يونيو 2023، اختفت الغواصة التابعة لشركة "أوشن جيت" أثناء محاولتها استكشاف حطام سفينة تيتانيك، وكان على متنها خمسة أشخاص، بينهم مليارديرات ومغامرون. وعلى الرغم من مرور الوقت، لا تزال الحادثة تثير تساؤلات عديدة. مؤخرًا، نشر خفر السواحل الأمريكي تسجيلًا صوتيًا غير مسبوق يُعتقد أنه يُوثّق اللحظات الأخيرة قبل انفجار الغواصة، مما يدعم النظرية القائلة بأن الانفجار كان مدمرًا لدرجة لم تترك أي أثر يُذكر، وفقا لـunionrayo.

ما الذي يكشفه التسجيل الصوتي؟

التسجيل، الذي يستمر لمدة 20 ثانية، يلتقط ما يُعتقد أنه "التوقيع الصوتي" للانفجار تحت الماء، يتبعه صوت مكتوم ثم صمت تام.

وفقًا للمحققين، تم رصد هذا الصوت على بعد 1448 كيلومترًا من موقع الحادث. وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للانفجار لا يزال قيد التحقيق، فإن التسجيل يُعدّ دليلًا رئيسيًا في إعادة بناء سلسلة الأحداث التي أدت إلى المأساة.

متى وأين تم التقاط الصوت؟

تم تسجيل الصوت في 18 يونيو 2023، الساعة 9:34 صباحًا، أي بعد حوالي 90 دقيقة من بدء الغواصة نزولها إلى أعماق شمال المحيط الأطلسي، قبالة ساحل نيوفاوندلاند في كندا.

وقد التقطته سفينة كندية مجهزة بأجهزة استشعار مصممة للكشف عن الأصوات غير الاعتيادية في المحيط، كجزء من برامج مراقبة السلامة البحرية.

من كان على متن الغواصة؟

كان على متن الغواصة خمسة أشخاص، بينهم ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت"، وهاميش هاردينج، رجل الأعمال البريطاني، وبول هنري نارجوليت، الخبير في شؤون تيتانيك، بالإضافة إلى شاهزادا داود وابنه سليمان داود، رجلَا الأعمال الباكستانيان. وكان الهدف من الرحلة هو استكشاف حطام تيتانيك عن قرب، لكن الغواصة فقدت الاتصال بعد ساعة و45 دقيقة من بدء النزول.

ما هي النظريات حول الحادثة؟

على الرغم من وجود نظريات عديدة، بما في ذلك احتمال بقاء الركاب على قيد الحياة لبعض الوقت أو حتى اختفاؤهم بشكل غامض، فإن التسجيل الصوتي الجديد يدعم النظرية الأكثر ترجيحًا، وهي حدوث انفجار داخلي بسبب الضغط الهائل على عمق يزيد على 3800 متر. كما أشارت بعض النظريات إلى أن الغواصة قد انهارت بسبب ضغط الماء، بشكل مشابه لسحق علبة معدنية.

ما هي الأدلة التي تم العثور عليها؟

لم يتم العثور سوى على أجزاء قليلة من الغواصة، بما في ذلك مخروط الذيل وبعض البقايا البشرية المحتملة، والتي تم إرسالها للتحليل. ولم يتم الكشف عن أي أجزاء أخرى من الغواصة، مما يعزز فرضية الانفجار الشديد.

تُذكّرنا هذه المأساة بالمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها الأنشطة الاستكشافية المتطرفة، مثل الغوص إلى أعماق سحيقة. ولا تزال التحقيقات جارية لفهم الأخطاء الفنية أو البشرية التي قد تكون ساهمت في هذه الكارثة، مع توقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.