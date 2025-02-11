ظاهرة فلكية نادرة.. حلقة ضوئية مذهلة تنبأ بها أينشتاين قبل 100 عام

أثار اكتشاف "حلقة أينشتاين" النادرة والمثالية دهشة العلماء، حيث ظهرت هذه الظاهرة الكونية المذهلة في الفضاء القريب منا، وتُعتبر هذه الحلقة الضوئية واحدة من أكثر الظواهر الفلكية إثارة، حيث تنبأ بها العالم ألبرت أينشتاين قبل أكثر من قرن.

تتشكل هذه الحلقة المتلألئة عندما ينحني الضوء القادم من مجرة بعيدة بفعل جاذبية مجرة أخرى أقرب إلى الأرض، تُعرف باسم NGC 6505، تعمل قوة الجاذبية الهائلة للمجرة القريبة على ثني الضوء حولها، مما يخلق هالة ضوئية مثالية، وتُعد هذه الحلقات نادرة جدًا، حيث يتطلب ظهورها محاذاة مثالية بين المجرتين والأرض، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

تم الكشف عن هذه الحلقة بواسطة تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وهي تُظهر ظاهرة "العدسة الجاذبية" التي تنبأ بها أينشتاين في عام 1915.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يشوه المجال الجاذبي لجسم ضخم، مثل مجرة، نسيج الفضاء، مما يجبر الضوء على اتباع مسار منحني بدلًا من الخط المستقيم.

وصف البروفيسور ستيفن سيرجانت، عالم الفلك في الجامعة المفتوحة والمشارك في دراسة الحلقة، الاكتشاف بأنه "مذهل"، مشيرًا إلى أن الحلقة تبدو مثالية لدرجة أنها تشبه المحاكاة الحاسوبية.

وأضاف: "من المدهش أن مجرة NGC 6505 تم اكتشافها عام 1884، لكننا لم نلاحظ هذه الظاهرة إلا الآن، بعد أكثر من قرن من الزمن".

تُعتبر هذه الحلقة مثالية بسبب محاذاة المجرات، وهي مشرقة وحادة بشكل غير عادي، مع تشويش ضئيل حول الصورة، ومن المتوقع أن تساعد هذه الحلقة، وغيرها من الأمثلة على العدسات الجاذبية، العلماء في فهم المادة المظلمة والطاقة المظلمة، التي تشكل الجزء الأكبر من الكون.

معظم تأثيرات العدسات الجاذبية تكون طفيفة، حيث يظهر شعاع الضوء القادم من مجرة بعيدة كنقطة صغيرة في السماء، ولكن عندما تكون قوة الجاذبية قوية بما يكفي، وتتوافق المجرتان بشكل مثالي، تتشكل أشعة متعددة من الضوء المنحني، والتي تلتقي لتكوين حلقة كاملة.

تُعد حلقة أينشتاين المكتشفة حديثًا حدثًا فلكيًا نادرًا، حيث إنها قريبة نسبيًا من الأرض، ومشرقة بشكل غير معتاد، وتم تصويرها بدقة عالية بفضل التلسكوبات الحديثة. وستساعد هذه الاكتشافات العلماء في رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للكون، وفهم كيفية توسع الكون بشكل أسرع من المتوقع بفعل الطاقة المظلمة.

يأتي الضوء الذي يشكل الحلقة من مجرة تبعد 4.42 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، بينما تقع مجرة العدسة، NGC 6505، على بعد 590 مليون سنة ضوئية. واستطاع تلسكوب إقليدس الكشف عن هذه الحلقة خلال مرحلة الاختبار التي سبقت بدء مهمته الرسمية في يوليو 2023.

وقال برونو ألتيري، عالم أرشيف إقليدس، إن رؤية الحلقة كانت لحظة مذهلة، خاصةً بالنسبة لعالم مهتم بالعدسات الجاذبية. ومن المتوقع أن يكتشف التلسكوب خلال مهمته ما يصل إلى 100 ألف عدسة جاذبية قوية، بالإضافة إلى دراسة التأثيرات الأكثر دقة للعدسات الضعيفة، مما سيساهم في إنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون على الإطلاق.