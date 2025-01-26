المجلس الثقافي البريطاني بحاجة لضمانات مالية

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني إن المجلس يمكن أن يختفي، في العقد المقبل، في حالة عدم تدخل حكومي عاجل.

وحذر سكوت ماكدونالد، رئيس المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية في المملكة المتحدة من أن وجود المجلس، فيما يصل إلى 40 دولة حول العالم، معرض للخطر، من دون ضمانات مالية من الحكومة البريطانية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أمس السبت.

وقال في تصريحات لصحيفة «الغارديان»: «أعتقد بأننا سنكون في خطر حقيقي بالاختفاء، ربما في فترة عقد من الزمن».

وأضاف: «ولا تظن أنني أقول هذا من أجل العناوين الرئيسة فقط، أعتقد بأنه صحيح بالفعل».

ومن دون مساعدة مالية، فإن العمل الأساسي للمنظمة في إبراز القوة الناعمة البريطانية وتأثيرها الثقافي، الذي له آثار إيجابية في الدبلوماسية والسياحة وجلب الطلاب الدوليين، سيكون في خطر.