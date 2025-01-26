بول ماكارتني يحذر من إعادة هيكلة قانون حقوق الملكية

حذر المغني البريطاني بول ماكارتني من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن «يسرق» الفنانين حال سارت إعادة هيكلة قانون حقوق الملكية في طريقها.

وقال ماكارتني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الاقتراحات سوف تزيل الحوافز الخاصة بالمؤلفين والفنانين وسوف تؤدي إلى «خسارة الإبداع».

حقوق

يشار إلى أن استخدام المواد الخاضعة لحقوق الملكية للمساعدة على تدريبات نماذج الذكاء الاصطناعي تخضع لمشاورات أطلقتها الحكومة البريطانية حديثاً، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

مال

وقال ماكارتني، وهو أحد آخر عضوين على قيد الحياة من فرقة بيتلز، لبي بي سي، «ترى شباباً وفتيات يصعدون ولديهم أغنية جميلة، ولا يملكونها، وليس لديهم أي شيء يتعلق بها. ويمكن لأي شخص أن يسرقها».

وتابع: «الحقيقة أن المال يذهب لمكان ما.. شخص ما سيتقاضاه، إذن لماذا لا يكون هذا الشخص هو الذي جلس وكتبها أمس؟»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.