بيعت بمبلغ خيالي.. مزهرية تتحول إلى كنز لا يقدر بثمن!

بيعت مزهرية خزفية قديمة، كانت تُقدر بمئات الجنيهات فقط، بمبلغ خيالي بلغ 53 مليون جنيه إسترليني! هذه القطعة الفنية النادرة، التي يعود تاريخها إلى عهد أسرة تشينغ، قضت عقودًا قبل أن تكشف عن قيمتها الحقيقية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة " ديلي ميل" البريطانية فقد تم بيع مزهرية ثمينة بشكل لا يصدق، حيث قيل إن قدرت قيمتها من قبل بمبلغ لا تتجاوز مئات الجنيهات الاسترلينية ،ولكن تم بيعها مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

ويعود تاريخ المزهرية الخزفية إلى عهد أسرة تشينغ في منتصف القرن الثامن عشر.

وشعر صاحبا المزهرية وهما زوجان بريطانيان بخيبة أمل عندما تم وصف المزهرية بأنها "إعادة إنتاج ذكية للغاية" وقيمتها 800 جنيه إسترليني فقط.

وانتهى بها الأمر في البيت لمدة أربعة عقود، وتجمع عليها الغبار، حتى توفي أصحابها واستعادها أقاربهم وقاموا بتقييمها من جديد في عام 2010، حيث رأى خبراء دار باينبريدج للمزادات إمكاناتها الحقيقية.

وأكد خبرار دار باينبريدج للمزادات، أن المزهرية "إما أفضل نسخة طبق الأصل في العالم أو أنها تساوي ملايين الدولارات".

كانت العائلة المالكة للمزهرية تراقب بذهول كيف تغيرت أحوالها في غضون دقائق معدودة عندما ارتفعت قيمة المزايدات فجأة من 500 ألف جنيه إسترليني إلى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

بدأ المزاد ببطء، مع وجود ستة مزايدين مباشرين وثلاثة مزايدين عبر الهاتف ما زالوا في اللعبة، ولكن بعد ذلك تقلص عدد الأطراف المهتمة إلى اثنين مع ارتفاع السعر إلى عشرات الملايين.

وكان السعر النهائي ضخمًا، إذ بلغ 43 مليون جنيه إسترليني من شخص مجهول، وهو ما يصل إلى 53 مليونًا و105 آلاف جنيه إسترليني بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة والعمولة.

وبحسب الصحيفة البريطانية يُعتقد أن البيع حطم الرقم القياسي حيث حقق أعلى سعر لأي عمل فني صيني يباع في مزاد علني، ويُعتبر أحد أهم المزهريات الصينية التي تُعرض للبيع هذا القرن.