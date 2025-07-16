ريم القرق: القصة جسر الطفل نحو القيم والهوية

في زمن تتسارع فيه المتغيرات التقنية، وتتعدد منصات الترفيه، يظل أدب الطفل إحدى أكثر الوسائل تأثيراً في تشكيل وعي الأجيال، وتغذية مخيلتهم، وتربية مشاعرهم. ومن بين الأسماء الإماراتية التي أسهمت في هذا الحقل الإبداعي برؤية معاصرة وجذور ثقافية راسخة، تبرز الكاتبة ريم القرق، التي اختارت أن توظف شغفها بالأمومة وخبرتها العلمية في مجال التغذية والصحة، لتصنع محتوى قصصياً يراعي احتياجات الطفل النفسية والمعرفية، ويعكس بيئته وقيم مجتمعه. وأكدت ريم القرق لـ«البيان» أنها تكتب لتزرع فكرة في قلب الطفل، وأن القصة تُحدث أثراً لا يُنسى في حياة الصغار، حيث تعد جسراً للطفل نحو القيم والهوية.

ريم القرق ليست كاتبة فقط، بل أيضاً باحثة وأكاديمية، وهي عضو في مجلس علماء الإمارات، وتؤمن بأن الطفل العربي يستحق محتوى أدبياً ينافس نظيره العالمي، دون أن يتخلى عن لغته وهويته. كتاباتها وقصصها تمتاز بالبساطة الذكية، واللغة القريبة من الطفل، والشخصيات المستوحاة من الحياة اليومية، لتكون كل قصة مساحة حوارية بين الطفل ونفسه، وبين الكتاب وعالمه الداخلي.

ومن خلال سلسلة من الإصدارات مثل «ود ووليد»، وكتب أخرى تناقش موضوعات مثل التغذية، والعطاء، والتعامل مع المشاعر، تواصل القرق بناء مشروع أدبي موجه للأطفال، يحمل في مضمونه هدفاً أكبر: غرس حب القراءة، وتعزيز الخيال، وتقديم القيم بشكل غير مباشر.

وتحدثت ريم القرق عن تجربتها مع الكتابة، ومنهجها في بناء القصة، ورؤيتها لمستقبل أدب الطفل العربي، وأبرز المواقف التي شكلت وعيها ككاتبة.

وأكدت أن الأمومة ألهمتها لتكتب ما تحب أن يقرأه أطفالها، مشيرة إلى أن علاقتها بالكتابة بدأت من حاجة حقيقية لسرد قصص تحمل قيماً ومعاني قريبة من واقع الطفل العربي، وتعبّر عن مشاعره وتساؤلاته.

أما عن أسلوبها في تبسيط المفاهيم العلمية والتربوية، فتوضح أنها تعتمد على مواقف يومية وشخصيات قريبة من عالم الطفل، تجعل الفكرة تبدو جزءاً طبيعياً من الحكاية، دون وعظ مباشر أو تعقيد، فتصل الرسالة بسلاسة ومتعة.

وأشارت القرق إلى أهمية تضمين الموروث الثقافي في أدب الطفل، ولكن دون تصنّع، ليكون جزءاً طبيعياً من القصة يعكس البيئة والهوية، مؤكدة أن المفردات الإماراتية والقيم المحلية يمكن أن تُدمج بذكاء في سياق القصة، فتكون معبرة عن بيئة الطفل من دون أن يشعر أنها مفروضة عليه.

وعن مواكبة أدب الطفل العربي لاحتياجات الجيل الجديد، ترى ريم القرق أن التطور حاصل لكنه بطيء، مضيفة: هناك نقص في المواضيع الحديثة والحساسة، وهو ما يتطلب من الكتّاب والمؤسسات التربوية تجاوباً أوسع مع التحولات الثقافية والتكنولوجية التي يمر بها الطفل.

وفي زمن تتصدر فيه التكنولوجيا حياة الأطفال، تؤمن ريم القرق أن الكتاب لا يزال قادراً على المنافسة شرط أن يكون ملامساً لواقع الطفل، متابعة: بالقصص القريبة منهم، ورسوم جذّابة، وموضوعات تهمهم، يمكن للكتاب أن يستعيد مكانته في يوميات الطفل.

وتروي القرق موقفاً أثّر بها كثيراً، قائلة: طفلة قالت لي: أنا مثلك، أحب أكتب، ولم أنسَ نظرتها. وهي لحظات تؤكد لها أن الكتاب قادر على إلهام وتغيير الطفل بشكل عميق.

ولا تخفي القرق أهمية مشاركة الأطفال في مراحل تطوير القصص، وعن ذلك قالت: نعم، أختبر القصص معهم وأستمع لردود أفعالهم دائما، ما يمنحها تصوراً أدق حول اللغة، والمحتوى، وتفاعل الطفل مع الفكرة.

أما عن مشاريعها المقبلة، فأكدت أنها تعمل على كتابة قصة عن مشاعر الخوف تُروى بصوت طفل. وأردفت: أعمل على موضوعات عن التغذية والصحة والعطاء، وهي مجالات ترى أنها ما زالت بحاجة إلى معالجة أدبية أكثر قرباً من الطفل، وبلغة مشاعر لا تعليم فقط.