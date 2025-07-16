القصيدة المغناة تحاكي روعة دبي وتستلهم روحها المتجددة

القصيدة عالم موازٍ من الأحاسيس المرهفة، ودنيا تتناغم فيها خفقات قلب الشاعر الناطقة بهواجسه، تولد من وحي التجربة الإبداعية الصادقة نسقاً متكاملاً، قوامه الألفاظ الجزلة والتراكيب المجدُولة والصور الحالمة والإيقاعات الراقصة، فإذا مسَّت بنيانها الموسيقى وشدا بها صوت عذب استمالت الأسماع ونفذت إلى القلوب بلا استئذان.

ودبي بعوالمها الساحرة ومعالمها الفريدة استطاعت أن تكون محور كثير من الإبداعات الشعرية المغناة، وأضحت تستميل مواهب الشعر ورواد الطرب إلى محاكاة جمالياتها، ورأى المبدعون في هذا الجانب حركة الإمارة التي لا تكفُّ عن الابتكار، فتطورت نتاجات فكرهم مستلهمةً مشاهد روعتها الفاتنة.

وأكد الشاعر الإماراتي أحمد بن غافان المهيري، لـ«البيان»، أن القصيدة المغناة في العصر الحديث نجحت بامتياز في عكس ملامح دبي المتجددة، فهي كالإمارة نفسها، لا تتوقف عن الإبهار والابتكار، مشيراً إلى أنه في ظل القيادة الرشيدة التي تستلهم منها القصائد طموحها وروحها، أصبح الشعر انعكاساً للإبداع المتصاعد والمستمر في دبي. وقال: «الشاعر اليوم يكتب عن مدينة تُلهمه في كل تفاصيلها، من تطورها العمراني حتى قيمها الإنسانية. لقد أصبحت دبي رمزاً للإلهام، تنبض في القصائد نبضاً حيوياً يربط الماضي بعظمة الحاضر».

صورة راقية

وعن أهم القصائد المغناة في الشعر المعاصر التي عبَّرت عن دبي واستطاعت أن تترك أثراً واضحاً في ذائقة جمهور الشعر، أوضح بن غافان أن من أبرزها «شالها عالي راعي الذوق» و«دبي كوكب آخر»، لافتاً إلى أن الأولى حملت صورة راقية عن جمال دبي ومكانتها، والثانية تعد من الأغاني التي رسَّخت في الأذهان صورة دبي بوصفها مدينة تفوق التوقعات، وكأنها تنتمي إلى كوكب آخر، بما فيها من تطور ومعايير غير مسبوقة في جودة الحياة.

هوية إبداعية

وبيَّن أن الشعر الحديث المغنَّى عن دبي استطاع، بلا شك، أن يخلق لنفسه هوية إبداعية خاصة، تتميز بجرأة الصورة الشعرية وخيالها، وكذلك بأسلوبه في التورية واللعب على المفردة، مضيفاً: «لأن دبي دائماً في طليعة التجديد؛ كان من الطبيعي أن يتطور الشكل الشعري والموسيقي معها».

وذكر أن الموسيقى باتت أكثر تنوعاً، والتوزيع أكثر حداثة، واللغة الشعرية أكثر بساطة ووضوحاً لتكون مفهومة ومحببة لكل اللهجات والجنسيات العربية، مؤكداً أن الشاعر المعاصر أصبح يكتب لدبي وهو واعٍ بأن صوته سيصل إلى جمهور عربي واسع، ما جعل اختيار المفردات والتلحين أكثر دقة وإبداعاً.