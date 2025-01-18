ظاهرة غريبة .. ناسا تلتقط صوراً لظهور واختفاء جزيرة الأشباح

رصدت وكالة ناسا ظاهرة جيولوجية فريدة في بحر قزوين، حيث ظهرت جزيرة مؤقتة قبالة سواحل أذربيجان ثم اختفت بالكامل في غضون عامين فقط وهي ما يطلق عليها جزيرة الأشباح.

وأكد مرصد الأرض التابع للوكالة أن الجزيرة تشكلت نتيجة ثوران بركان طيني في منطقة كوماني بانك، على بُعد حوالي 25 كيلومترًا من الساحل الشرقي لأذربيجان، وفقا لموقع ndtv.

بدأت هذه الظاهرة في أوائل عام 2023، عندما نتج عن ثوران بركاني قوي جزيرة مؤقتة بلغ عرضها نحو 400 متر.

التقطت أقمار ناسا الصناعية "Landsat 8 و9" صورًا توثق مراحل تشكل الجزيرة واندثارها التدريجي بين عامي 2023 و2024، بحلول نهاية ديسمبر 2024، لم يتبقَّ من الجزيرة سوى أجزاء صغيرة تآكلت تدريجيًا بفعل عوامل الطبيعة.

وأوضح الجيولوجي مارك تينغاي، من جامعة أديلايد، أن الظاهرة ليست غريبة على البراكين الطينية، والتي تُعرف بطبيعتها المتقلبة وقدرتها على إنتاج كتل أرضية مؤقتة بسرعة.

وأضاف أن بركان كوماني بانك سبق أن أظهر نشاطًا مشابهًا على مدار التاريخ، حيث سجلت ثورانات في الموقع منذ عام 1861، بعضها أنتج جزرًا استمرت لفترات وجيزة قبل أن تتآكل.

البراكين الطينية في أذربيجان، التي يزيد عددها على 300 بركان على اليابسة وفي بحر قزوين، تُعد من السمات الجيولوجية المميزة للمنطقة. وتُعرف بتأثيراتها المثيرة التي تجمع بين الخطورة والجمال، حيث تطلق الطين والنيران والغازات بشكل مفاجئ.

وأكدت ناسا أن مثل هذه الظواهر تقدم فرصًا علمية نادرة لدراسة ديناميكيات الأرض وتحولاتها السريعة، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم البراكين الطينية وعلاقتها بتشكيل تضاريس الأرض.