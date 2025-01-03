بدلاً من الديك الرومي .. لماذا تم اختيار النسر الأصلع طائراً وطنياً لأمريكا؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عشية عيد الميلاد، توقيعه مشروع قانون يعين النسر الأصلع رسميًا الطائر الوطني للولايات المتحدة، موجة من التساؤلات، إذ كان يعتقد الكثير من الأمريكيين أن النسر الأصلع قد نال هذا اللقب منذ زمن بعيد.

وتم اختيار النسر الأصلع كطائر وطني للولايات المتحدة بسبب رمزيته القوية للقوة والحرية، وظهر النسر الأصلع لأول مرة على الختم العظيم للولايات المتحدة في عام 1782، رغم ذلك، لم يُعترف به رسميًا كطائر وطني إلا مؤخراً، واستخدم الختم العظيم - الذي يتضمن النسر الأصلع وغصن الزيتون والسهام ودرعًا يحمل شعار "E Pluribus Unum" - كرمز للهوية الوطنية الأمريكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

النسر الأصلع يتميز بمظهره المهيب، برأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، وهو فريد من نوعه في أمريكا الشمالية، وكان يُعتبر رمزًا للقوة منذ العصور القديمة، حيث استخدمته الجيوش الرومانية كرمز لها.

على الرغم من أن بنيامين فرانكلين كان يفضل الديك الرومي كرمز وطني، إلا أن النسر الأصلع تم اعتماده في النهاية بسبب مظهره المهيب ودلالته على القوة والاستقلال.

أثار الإعلان ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الأمريكيين عن استغرابهم، كتب أحد مستخدمي منصة X (تويتر سابقاً): "أقسم أنني تعلمت في المدرسة أن النسر الأصلع هو الطائر الوطني". بينما رأى آخرون في الإعلان نوعًا من إعادة التسمية الطريفة.

يُعرف النسر الأصلع بمظهره الفريد المتمثل في رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجناحيه الواسعين، وهو طائر فريد في أمريكا الشمالية، وواجه النسر خطر الانقراض في القرن العشرين بسبب استخدام مبيد الحشرات DDT، الذي أثر على قدرته على التكاثر، لكن الجهود المكثفة لحماية هذا الطائر، بما في ذلك حظر استخدام DDT في عام 1972، ساعدت في زيادة أعداده.

بحلول سبعينات القرن الماضي، كان عدد الأزواج المتكاثرة من النسر الأصلع في الولايات المتحدة أقل من ألف زوج، لكن بفضل جهود الحماية الفيدرالية، ارتفع العدد بشكل كبير.

وفقًا لبيانات هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، يقدر عدد النسر الأصلع اليوم بنحو 316700 طائر، بما في ذلك 71400 زوج متكاثر، وفي نيوجيرسي وحدها، ارتفع عدد الأعشاش النشطة من زوج واحد في عام 1970 إلى نحو 250 عشًا في عام 2023.

اعتبرت السناتور إيمي كلوبوشار والنائب براد فينستاد، وكلاهما من ولاية مينيسوتا، أن النسر الأصلع يمثل "الاستقلال والقوة والحرية"، وبينما يظل النسر الأصلع رمزًا قويًا للولايات المتحدة، فإن هذا الإعلان يجدد الاعتراف الرسمي بمكانته كطائر وطني، ما يعزز من رمزيته لدى الأجيال الحالية والقادمة.